Hizmet sektöründe en hassas dinamiklere sahip olan sağlık sektörü için, özellikle hastalar ve hasta yakınlarının tam ve eksiksiz hizmet alabilmeleri, teknik hizmet şartlarıyla çok bağlantılı ilerliyor. Daha önce de sağlık sektöründe pek çok farklı marka ile nitelikli çalışmalar sürdüren Proasist, şimdi Dragos Bezmialem Hastanesi ile el sıkışarak, tam zamanlı olarak hastanede sağlık tesisine ait ısı merkezleri, kalorifer sistemleri, buhar kazanı eşanjör, doğalgaz sistemleri, hidrofor ve pompalar, hemşire çağrı sistemleri, kamera sistemleri, seslendirme ve görüntüleme sitemleri, genel acil anons sistemi, yangın ikaz, alarm ve söndürme sistemler, tv sistemleri, buhar sistemleri, soğutma grupları, buzdolabı ve soğuk hava depoları, paratoner ve topraklama sistemleri, jeneratörler, asansörler, su tasfiye cihazları, çamaşır ve kurutma makineleri, UPS(kesintisiz güç kaynakları), telefon santralleri, elektrik panoları ve elektrik donanımları, aydınlatma sistemleri, ahşap, boya badana, marangozluk hizmetleri, morglar, medikal gaz sistemleri, vakum sistemleri, sıhhi tesisatlara, su depoları dezenfeksiyonu ve temizliği (lisanslı firmalarca), su arıtma sistemleri, sıhhi tesisatın, elektik panoları, otomatik kapılar, kartlı giriş sistemleri, klima santralleri, VRV sistemleri, ehiller grubu, soğuk hava depolan, pnömatik sistemleri ile ilgili bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştiriyor.

Şirket, sağlık sektörünün hizmet kalitesini yükseltiyor

Tarihimizin en önemli şifa kurumlarından olan ve yüzbinlerce vatandaşın sağlığını emanet ettiği Bezmialem Hastanesi zinciri, şimdi Dragos’da Proasist ile yaptığı işbirliği ile tam ve sürdürülebilir hizmet kalitesi için büyük bir adım atıyor. Şirket, özel yetişmiş teknik hizmet personeli ile sağlık sektörünün hizmet kalitesini yükseltiyor.