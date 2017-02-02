Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Proasist, teknik işletme hizmetleri ile sağlık sektöründe inovasyon üretiyor

Proasist, teknik işletme hizmetleri ile sağlık sektöründe inovasyon üretiyor

Sağlık kuruluşları için hizmetin sürdürülebilir ve nitelikli yapılmasının önemi gün geçtikçe daha çok artarken, şirket verdiği nitelikli hizmetle sağlık sektöründe de inovasyon niteliğinde çalışmalar imza atıyor.

Proasist, teknik işletme hizmetleri ile sağlık sektöründe inovasyon üretiyor

02 Şubat 2017 10:56

Hizmet sektöründe en hassas dinamiklere sahip olan sağlık sektörü için, özellikle hastalar ve hasta yakınlarının tam ve eksiksiz hizmet alabilmeleri, teknik hizmet şartlarıyla çok bağlantılı ilerliyor. Daha önce de sağlık sektöründe pek çok farklı marka ile nitelikli çalışmalar sürdüren Proasist, şimdi Dragos Bezmialem Hastanesi ile el sıkışarak, tam zamanlı olarak hastanede sağlık tesisine ait ısı merkezleri, kalorifer sistemleri, buhar kazanı eşanjör, doğalgaz sistemleri, hidrofor ve pompalar, hemşire çağrı sistemleri, kamera sistemleri, seslendirme ve görüntüleme sitemleri, genel acil anons sistemi, yangın ikaz, alarm ve söndürme sistemler, tv sistemleri, buhar sistemleri, soğutma grupları, buzdolabı ve soğuk hava depoları, paratoner ve topraklama sistemleri, jeneratörler, asansörler, su tasfiye cihazları, çamaşır ve kurutma makineleri, UPS(kesintisiz güç kaynakları), telefon santralleri, elektrik panoları ve elektrik donanımları, aydınlatma sistemleri, ahşap, boya badana, marangozluk hizmetleri, morglar, medikal gaz sistemleri, vakum sistemleri, sıhhi tesisatlara, su depoları dezenfeksiyonu ve temizliği (lisanslı firmalarca), su arıtma sistemleri, sıhhi tesisatın, elektik panoları, otomatik kapılar, kartlı giriş sistemleri, klima santralleri, VRV sistemleri, ehiller grubu, soğuk hava depolan, pnömatik sistemleri ile ilgili bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştiriyor.

Şirket, sağlık sektörünün hizmet kalitesini yükseltiyor

Tarihimizin en önemli şifa kurumlarından olan ve yüzbinlerce vatandaşın sağlığını emanet ettiği Bezmialem Hastanesi zinciri, şimdi Dragos’da Proasist ile yaptığı işbirliği ile tam ve sürdürülebilir hizmet kalitesi için büyük bir adım atıyor. Şirket, özel yetişmiş teknik hizmet personeli ile sağlık sektörünün hizmet kalitesini yükseltiyor. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!