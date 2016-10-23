Gemlik Belediyesi’nin Gemlik Kent Konseyi ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bu yıl ikincisini organize ettiği Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'ne, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da katıldı. Programın ardından Karatay, bir firmanın yağhanesini gezerek üretim hakkında firma sahibi Selim Solaksubaşı'ndan bilgi aldı. Üretimin modern tesislerde el değmeden yapıldığını belirten Solaksubaşı, burada Karatay'a zeytinyağının tüm üretim aşamaları hakkında bilgi verdi. Sabahki programında dünyanın en sağlıklı meyve suyunun zeytinyağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay, eline aldığı bardakla zeytinyağı içti. Kendisine peçete uzatanları da kibar bir şekilde reddeden Karatay, "Zeytinyağı başlı başına şifadır, elimi silmek ya da yıkamak yerine elime yüzüme sürerim, cildime de iyi gelir. İçmiş olduğum bu zeytinyağı boğazımı yaktı. En doğal yağ boğazı yakar zaten. Boğazım yanıyor diye bu kötü demeyin sakın. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz” diye konuştu.

“Zeytin ağaçlarının kesilmesine izin vermeyin”

Zeytinyağı fabrikasını gezen ve bilgiler alan Karatay'a işletme sahibi Selim Solaksubaşı, içtiği zeytinyağından hediye etti. Hediye için teşekkür eden Karatay, zeytin ve zeytinyağı üreticilerine, "Zeytin ağaçlarını kestirmeyin. Her ne sebeple olursa olsun buna izin vermeyin. Zeytin bizim hepimizin geleceği ve sağlığıdır. Gerekirse Meclis'e yürüyün ve zeytin ağaçlarının kesilmesini engelleyin” dedi.