Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Prof. Dr. Canan Karatay zeytinyağı içti, görenler şaşırdı

Prof. Dr. Canan Karatay zeytinyağı içti, görenler şaşırdı

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Bursa'da katıldığı zeytin festivalinde bardakla zeytinyağı içti. Bu durumu görenler ise Prof. Dr. Karatay'ı şaşkınlıkla izledi.

Prof. Dr. Canan Karatay zeytinyağı içti, görenler şaşırdı

23 Ekim 2016 16:10

Gemlik Belediyesi’nin Gemlik Kent Konseyi ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bu yıl ikincisini organize ettiği Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'ne, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da katıldı. Programın ardından Karatay, bir firmanın yağhanesini gezerek üretim hakkında firma sahibi Selim Solaksubaşı'ndan bilgi aldı. Üretimin modern tesislerde el değmeden yapıldığını belirten Solaksubaşı, burada Karatay'a zeytinyağının tüm üretim aşamaları hakkında bilgi verdi. Sabahki programında dünyanın en sağlıklı meyve suyunun zeytinyağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay, eline aldığı bardakla zeytinyağı içti. Kendisine peçete uzatanları da kibar bir şekilde reddeden Karatay, "Zeytinyağı başlı başına şifadır, elimi silmek ya da yıkamak yerine elime yüzüme sürerim, cildime de iyi gelir. İçmiş olduğum bu zeytinyağı boğazımı yaktı. En doğal yağ boğazı yakar zaten. Boğazım yanıyor diye bu kötü demeyin sakın. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz” diye konuştu.

“Zeytin ağaçlarının kesilmesine izin vermeyin”
Zeytinyağı fabrikasını gezen ve bilgiler alan Karatay'a işletme sahibi Selim Solaksubaşı, içtiği zeytinyağından hediye etti. Hediye için teşekkür eden Karatay, zeytin ve zeytinyağı üreticilerine, "Zeytin ağaçlarını kestirmeyin. Her ne sebeple olursa olsun buna izin vermeyin. Zeytin bizim hepimizin geleceği ve sağlığıdır. Gerekirse Meclis'e yürüyün ve zeytin ağaçlarının kesilmesini engelleyin” dedi.  

Etiketler: bursa, canan karatay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!