Prof. Dr. Dönmez: 'Beşiktaş’ta çıkan mezarlar Türk mezarı değil'

İstanbul Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı civarlarında yapımı devam eden metro istasyonu inşaatında, geçmiş tarihi 3 bin 500 yıl öncesine dayanan mezarlıklar ortaya çıkmıştı. İstanbul’daki en eski mezarlık olarak değerlendirilen ve şimdiye kadar 35 mezarın tespit edildiği bölgede, mezarların gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar sürüyor. 3 bin 500 yıldır bölgede duran mezarların Türk ve Altay kültürüne ait kurgan tipi mezarlar olduğu yönündeki tartışmalar nedeniyle, bilim dünyası mezardan çıkan iskelet parçalarıyla yakından ilgilendi.

Bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Göçebe ve Kurgan Arkeolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, İhlas Haber Ajansına (İHA) yaptığı açıklamada, mezarların Türklere ait olduğu yönündeki iddiaya açıklık getirdi.

“Kurgan mezarlarındaki cesetler yakılmış, hiçbir Türk kurganında yakma geleneği yok”

Mezarların olduğu bölgeyi öğrencileriyle birlikte gezdiğini dile getiren Prof. Dr. Şevket Dönmez, “Eylül ayında bölgeye gittiğimde bu mezarların kurgan tipi mezarlar olduğunu anladım. Kurgan türü mezarlarda gömünün üzerine toprak ya da taş yığılarak bir tepecik oluşturulması. Bu tür mezarların İskit ve Türk halklarında kullanılmış olduğunu Ekim ayında bir tarih dergisinde dile getirmiştim. Dün ise bir gazete yazarı bu mezarların Türkiye’deki ilk Türk mezarları olduğunu yazdı. Ancak bu doğru değil. Haberin içeriği benim yazılarımı içeriyor ancak başlık gerçeği yansıtmıyor. Başlık yanlış çünkü buradaki mezarların Türklere ait olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Böyle bir şey söylemek bilimsel açıdan yanlış. Bir de o kurgan mezarlarındaki cesetler yakılmış. Hiçbir Türk kurganında yakma geleneği yoktur. Yakma geleneği genelde Traklara ait. Ben bunların daha çok Traklarla ilgili olabileceğini düşünüyorum. Bu aşamada bunların bir Türk mezarlığı olduğunu söylemek çok doğru değil. Bundan 3 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. O zamanlarda Türk adı bile yoktu. Bu nedenle gazetecilerin bu tür başlıklardan kaçınmaları gerekir. Böyle işler bilim adamlarına bırakılsın” diye konuştu.

Şahin Binici-Kenan Akyüz