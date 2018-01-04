Prof. Dr. İlber Ortaylı: 'İran hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz' - Tıkla İzle

Fatih Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Kahve Hane Sohbetleri’nin konuğu bu kez Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Sunuculuğunu gazeteci Hakan Çelik’in yaptığı programa Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı. Sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlanan programda Prof. Dr. İlber Ortaylı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İran’ın eski bir devlet geleneği vardır”

İran’da geçtiğimiz günlerde başlayan ve ülkenin neredeyse tamamına yayılan protesto gösterileri hakkında açıklamalarda bulunan Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı, İran’ın eski bir devlet geleneği olduğuna vurgu yaptı. İran’ın içinde bulunduğu sorunun ciddi olduğunu ifade eden Ortaylı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İran hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz. Çünkü İran, eski bir medeniyettir, eski bir devlet geleneği vardır. İran aynı kadrolar ve tekniklerle gitti. Arşivi mükemmel. Ben zannettim ki istihbaratları çuvallayacak hayır, mühim mesele iktisadiyattır. Türkiye’nin 50’lerde başladığı atılımı İran, hiçbir zaman göstermedi bu petrol odaklı ülkelerin zaafıdır. Rusya dahil buna. Mesela oradaki Türk unsurdan Amerika çok şey bekliyor. Daha çok beklerler. Çünkü Türkler İran’a diyor ki biz Türküz ama, İran bizimdir diyor. Son çatışmalar çok büyürse, onlar da karışmaya mutlaka hevesliler. Ama zannetmiyorum ki ben İran’ın kendi sorunları dışında o millet buna alet olsun. Ama tabi içeride ciddi bir sorun olduğu açık.”

Çatı restorasyonu Mart ayı sonunda bitiyor

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de Fatih’te yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Fatih ilçesinin İstanbul için önemine de değinen Başkan Demir, Kapalıçarşı’da devam eden çatı restorasyonunun Mart ayı sonunda tamamen biteceğini açıkladı.

Serdal Altıntepe

