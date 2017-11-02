Profesörden sıra dışı sanat

Daha önceki yıllarda araçları buzla kaplayarak, renkli balon ve şemsiyelerle mekanları donatarak dikkat çekici sanat çalışmalarına imza atan sanatçı ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, bu seferde Erzincan Üniversitesinde sanat performansı yaptı. İki ucunu demirlere tutturduğu yaklaşık 5 metre karelik şeffaf jelatini boyayan ve değişik figürler oluşturan Kavukçu, daha sonra öğrencilerine kendi üzerine boya serptirdi. Tamamen boya altında kalan, suratı ve üzerindeki giysileri tamamen boyanan Kavukçu, bunu yapmaktaki amacının sanatın etki alanındaki diline dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Prof. Mehmet Kavukcu, yıllardır süregelen iklim ve doğa sorgulamalarının son aşaması olarak gördüğü performans için şunları söyledi: “Bu performansta, yine sanatçı bedeniyle birlikte doğanın hammaddesini oluşturduğu boyayla, doğayla bütünleşen transparan bir yüzeyle mücadele eden ve bunu günümüz yaşam kargaşasına göndermelerle ifade eden bir durum. Doğanın, sanatçının ve izleyicinin de performansın içinde yer aldığı, boyaların ve kütlelerinin savrulduğu, izleyicilerin de sanatçıya, resim yüzeyine ve çevreyle birlikte var olan derin boşluğa karşı performans”

Kavukcu, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimine yapmış oldukları davet ve bulundukları maddi ve manevi katkıdan dolayı teşekkür etti.

Ahmet Akbuğa