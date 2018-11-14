“Proje baharı 7” başladı

Smart Future Expo 2018 ile aynı anda yapılan TET AR-GE PROJE PAZARI “PROJE BAHARI 7”nin açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, çeşitli STK'ların temsilcileri, iş adamları ve ziyaretçiler katıldı.

“Kobilerimiz değişimi izleyen değil, değişimi yöneten işletmeler olacaklar”

Teknolojik gelişim ve değişimin hız kaybetmeden devam ettiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Nesnelerin interneti, yapay zeka gibi uygulamalar ekonomilerle birlikte toplumları da çok ciddi biçimde dönüştürmek gücüne sahip” dedi. Varank, rekabet koşullarını değiştiren bu süreci çok iyi değerlendirerek üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştireceklerini söyledi. İlgili tüm paydaşlarla dijital yol haritasını haziran ayında yayınladıklarını ifade ederken, bu haritada insan, teknoloji, alt yapı, tedarikçiler, kullanıcılar ve yöneticiler olmak üzere altı başlık olduğunu belirtti. Eğitim alanında desteklerinin olduğunu söyleyen Varank, imalat sanayinin ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlayacaklarını vurguladı. Tübitak'ın 2012 yılından bu yana sanayinin teknolojik değişimine hizmet eden teknolojilerinin yerli fırsatlarla geliştirmek için 1.6 Milyar liralık destek verdiğinin altını çizdi. Konuşmasına devam eden Varank, “Şurası çok açık ki kobilerimizin yer almadığı ya da onların ayak uyduramadığı yerde dijitalleşme süreci düşünülemez. Amacımız kobileri değişimi izleyen değil, değişimi yöneten işletmeler haline dönüştürmektir” dedi. Dünyada araştırma alanında önemli işler yapan araştırmacıları ülkemize davet edecek projeler ürettiklerini söyleyen Varank, bu amaçla ciddi destekler sunacaklarını ifade ederek bu desteklerin detaylarını anlattı. Konuşmasının devamında küresel rekabette olabilmek için dijitalleşme sürecinin gerçekleşmesinin şart olduğunu vurgularken hükümet olarak bu konuda tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti. Varank konuşmasının ardından protokol ve sponsor firmaların yetkililerinin katılımıyla serginin açılış kurdelesini keserek sergi alanına geçti ve projeleri inceledi.

“Ülkemiz ekonomisinin katma değeri yüksek teknolojiler üreten ülke haline gelmesini istiyoruz”

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ASKON'un hedeflerini anlattı. ASKON'un ilkelerinden vazgeçmeden 20 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Cesur, “Hedefimiz, ticaret, sanayi, ARGE, teknoloji vb. konularda müteşebbislere, kurumlara yol göstermek ve rehberlik yapmaktır” dedi. Uzay çağına geçilen dönemde çok farklı gelişmelerin insanlığı beklediğini söyleyen Cesur, “Ortaya çıkan yeni teknolojiler insanların yaşama, çalışma ve eğlenme biçimlerini değiştirdiği gibi ülkelerin ve işletmelerin dünya ile nasıl iletişime geçeceğini de göstermektedir” dedi. Katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretmenin önemine dikkat çeken Cesur, ülkemizin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu doğru bir planlama, yeterli AR-GE kaynağı ile bu alanda farkındalık oluşturarak ülkemize çağ atlatılabileceğini vurguladı. Ülkemizin 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için platform oluşturmak istediklerini söyleyen Cesur, “Türkiye ekonomisinin dijitalleşme dalgasını yakalayarak yüksek katma değerli teknolojiler üreten dijital ekonomiye dönüşmesi için çözüm platformu test etmek istiyoruz dedi.