Günümüzde saç problemi yaşayanlar ve saç ekimi tercih etmeyenler protez saça yöneliyor. Protez saç, saç sorunu yaşayanların sorununu çözebiliyor. Türkiye'nin ilk protez saç uzmanı olduğunu belirten Hairlife'ın kurucusu Mustafa Kemal Çiçek, son dönemlerde saç ekimi yerine protez saçın tercih edildiğini söyledi. Çiçek, ayrıca merdiven altı uygulamaların sağlıksız olduğunu dile getirirken, bu yerlerdeki uygulamaların kötü görüntüye neden olduğunu aktardı. Çiçek protez saça dair önemli bilgiler verdi.

''10 yıl daha genç, enerjik ve pozitif bir görüntüye kavuşturduğu için protez trend oldu''

1990 yılından beri protez saç uygulaması yaptığını belirten Mustafa Kemal Çicek, ''Protez saç, günümüzde saçsızlık problemi yaşayan herkesin beğendiği uygulama oldu. Bunun nedeni; protez saçı birden saçlandırmasıdır. Saç ekimi konusunda yetersizlik meydan geliyor. Bu yetersizliği insanlar sevmiyorlar. O yüzden protez saçı tercih ediyorlar. Protez saç ile saç ekimi arasındaki farklardan biri binlerce saç köküdür. Süzgeç gibi bir malzemenin üzerine çok yoğun şekilde saçlar işletilebiliyor. Bu saçlar istenilen modelde taranabildiği, deniz ve havuza girilebildiği için kesin çözüm olarak görülüyor. Saç ekimiyle arasındaki tek fark kuaföre gider gibi bakımlara gidiyorsunuz. 10 yıl daha genç, enerjik ve pozitif bir görüntüye kavuşturduğu için protez trend oldu'' dedi.

''Merdiven altı dediğimizi yerlerdeki çalışmalarda sağlık bozulduğu gibi görünüm de kötü oluyor''

Protez saçta merdiven altı uygulamalara dikkat çeken Çiçek, ''Saçsızlığını sevmeyen, kendisini yaşlı bulan ve saçsızlık konusunda enerjisi düşmüş kişilerin mutlaka protez saç yaptırması gerekiyor. Protez saç yaptırırken şunlara dikkat etmek gerekiyor: İnternette yayınlanan her reklam her haber gerçek olmayabilir. Güzel araştırma yapılması gerekiyor. Merdiven altı dediğimizi yerlerdeki çalışmalarda sağlık bozulduğu gibi görünüm de kötü oluyor. Bazen kötü görünümü olan ve peruk gibi görünen saçların protez saç olmadığını dışarıda görüyoruz. Bunların merdiven altında yapılan çalışmalar olduğunu biliyoruz. Biz, buları yayınlarımızla açıklamaya çalışıyoruz. 28 senedir bu uygulamayı yapıyorum. Benim elimin altından geçen ve benim ekibimin yanından geçen uygulamalar hiçbir zaman dışarıda görülen o kötü sonuçlar gibi olmaz. Protez saçta sağlık çok önemli. Altyapısına yapıştırılan yapıştırıcı çok önemli. Protez saç kullanımına karar verecek kişinin detaylı araştırma yapması gerekiyor. Reklam ve haberlere aldanmaması gerekiyor'' şeklinde konuştu.

''Protez saçı her mevsimde kullanabilirsiniz''

Mevsim geçişlerinde protez saç bakımının nasıl yapılacağını hakkında bilgi veren Çiçek, ''Protez saçı her mevsimde çok güzel kullanabilirsiniz. Tabii ki yaz mevsimi sıcak olduğu için yağ ve ter oranı bir nebze daha fazla olacaktır. Bu geçişlerde önemli olan kozmetikleri düzenli şekilde kullanmaktır. Nemlendirici, parlatıcı, şampuan ve krem düzenli kullandığında protez saçın ömrü artar, kırılma ve dökülme daha az olur'' ifadelerini kullandı.

''Protez saç 28 yıldan beri ülkemizde kullanılıyor''

Protez saçın ülkemizde 28 seneden beri bulunduğunu hatırlatan Çiçek, ''Dünyada 35-40 senedir kullanıyor. İlk Dallas dizisinde Ceyar'a uygulanmıştı. Protezi Ceyar'a uygulayan Hollandalı Reinhart Van Rooy benim ilk ustam oluyor. Bu mesleği ondan öğrendim. O günden bu yana sağlık ile ilgili herhangi negatif birşey duymadım. Lakin taklit ürünlerle yapıldığında cilde zarar verebiliyor. O yüzden merdiven altı çalışmalara dikkat edin. Biz orijinal ürünler kullanıyoruz. ABD'den gelen protez saç yapıştırıcıları medikaldır. Data sheet'leri vardır. Data sheet'leri mevcut olmadır. Bizim yaptığımız uygulamalarda sağlıkla ilgili herhangi bir negatif birşey duymadım'' açıklamasında bulundu.

''Dünya üzerinde en kaliteli saçlar Avrupa, Özbek ve İran kadınlarının saçları''

Protez saçın yapımında gerçek saçın kullanıldığına vurgu yapan Çiçek, ''Gerçek saçında kaliteleri var. Dünya üzerinde en kaliteli saçlar Avrupa, Özbek ve İran kadınlarının saçları olarak karşımıza çıkıyor. Tavsiye etmediğimiz kaliteler ise Çin saçı ve Hint saçı. Bu bölgelerde bulunan saç kaliteleri kötüdür. Bu kalite ile yapılan protez saçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Kullanıldığı zaman herkes protez saç olduğunu anlar'' dedi.

Ünlülerin protez saç kullanıma dikkat çeken Çiçek, ''Protez saç kullanımda ünlüler bir adam önde. Çünkü istediklere yere ulaşabilirler. Ünlüler bana geliyor, çünkü kalitemizi ispatladık, 28 yıldır hiç kimseye zarar vermedik ve güzel çalışmalar yaptık. Kamera önünde bile belli olmayan protez saçlar uyguluyoruz. İşte bu yüzden protez saçı kullanmak isteyen ünlüler öncelikle beni arıyorlar. Protez saçı titizlikle hazırlıyoruz ve uyguluyoruz. Kişiye özel çalıştığımız için hazırlanması uzun sürüyor''diye konuştu.

Özellikle bayanların sık olarak protez saç kullanmasını değerlendiren Çiçek, "Saçsız kadın olamaz, saçsız kadın olmamalı. Erkek saçsız yaşayabilir ama kadın yaşayamaz. Erkeklerden fazla kadınlar ile ilgili titiz çalışmalar yapıyoruz'" dedi.

Adem Gürer - İsmail Çoşkun