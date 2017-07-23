Protokolde kavga çıktı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivaline vatandaşlar akın etti. Sabahın erken saatlerinde yaylaya akın eden vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Binlerce insanın takip ettiği festivalin en ilgi çeken bölümü tarihi Kırkpınar pehlivanlarının da katıldığı er meydanı güreşleri oldu.

Geçen yılın Kırkpınar Başpehlivanı olan, bu yıl ilk müsabakada sayı ile yenilen ve ayni zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara ile Büyükşehir adına güreşen Serhat Balcı, Abdullah Güngör ve Nedim Gürel de er meydanında kıyasına mücadele etti.

911. Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivaline Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Bu arada güreş müsabakaları başlamadan önce protokol tribününde bir tartışma yaşandı. Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş protokol tribününe gelerek yerine oturdu. Bu sırada Emniyet Müdürü Suat Çelik'in korumaları ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın korumaları arasında oturma düzenine ilişkin gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sonrasında Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş beraberindekilerle birlikte protokol tribününden ayrıldı. Bakan Kurtulmuş'un ayrılmasının ardından güreş müsabakaları normal seyrinde devam etti.

Metin Akyürek



