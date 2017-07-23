Diğer
Kategoriler

Protokolde kavga çıktı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde düzenlenen 911. Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali coşkulu geçti.

Protokolde kavga çıktı

23 Temmuz 2017 18:29
Protokolde kavga çıktı - Tıkla İzle

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivaline vatandaşlar akın etti. Sabahın erken saatlerinde yaylaya akın eden vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Binlerce insanın takip ettiği festivalin en ilgi çeken bölümü tarihi Kırkpınar pehlivanlarının da katıldığı er meydanı güreşleri oldu.
Geçen yılın Kırkpınar Başpehlivanı olan, bu yıl ilk müsabakada sayı ile yenilen ve ayni zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara ile Büyükşehir adına güreşen Serhat Balcı, Abdullah Güngör ve Nedim Gürel de er meydanında kıyasına mücadele etti.
911. Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivaline Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.
Bu arada güreş müsabakaları başlamadan önce protokol tribününde bir tartışma yaşandı. Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş protokol tribününe gelerek yerine oturdu. Bu sırada Emniyet Müdürü Suat Çelik'in korumaları ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın korumaları arasında oturma düzenine ilişkin gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sonrasında Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş beraberindekilerle birlikte protokol tribününden ayrıldı. Bakan Kurtulmuş'un ayrılmasının ardından güreş müsabakaları normal seyrinde devam etti.

Metin Akyürek 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!