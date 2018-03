Psikanaliz Tarihi hakkında bir inceleme kitabı: 'Freud Belgeleri' raflarda

Mikkel Borch-Jacobsen, Sonu Shamdasani tarafından inceleme, araştırma, psikoloji alanında yazılan kitap psikanalizin ilk kurulduğu yıllarda yapılan tartışmaları yeniden sahneye koyarken, çoğunlukla bizzat Freud’un yazışmalarından yola çıkarak ve adeta birer dedektif titizliğiyle, psikanalizin bilinçli olarak oluşturulmuş “efsaneler” etrafında nasıl şekillendiğini anlatıyor.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan 440 sayfa olarak çıkan kitap, “Psikanaliz diğer psikoterapi ve psikoloji ekolleri arasında ayrıcalıklı ve seçkin kültürel konumuna nasıl erişti? Neden öteden beri, öncellerine borcunu inkar edip, benzersizlik iddiasıyla çağdaşlarıyla arasına özellikle mesafe koymaya çalışmıştır? Ve neden kendi tarihine karşı tuhaf bir alerji duymaktadır?”sorularını soruyor.

Kitabın yazarlarından, Mikkel Borch-Jacobsen,Washington Üniversitesi’nde Fransız edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat profesörüdür. Jean-Luc Nancy ve Philippe Lacoue-Labarthe gibi isimlerle birlikte felsefe çalıştı. Psikanaliz ve psikiyatrinin tarihi ve felsefesi üzerine büyük etki oluşturan ve polemik konusu olan çalışmalara imza atmıştır. Le livre noir de la psychanalyse [Psikanalizin Kara Kitabı] adlı çok satan kitabın eş-yazarıdır.

Sonu Shamdasani ise, University College London bünyesindeki Psikolojik Disiplinler Tarihi Merkezi’nde öğretim üyesidir. Carl Gustav Jung’la ilgili yazdığı kitaplar ve editörlük faaliyetleriyle tanınır. En son yayına hazırladığı Jung’un, The Red Book. Liber Novus (2009) adlı eseri, New York Kitap Fuarı’nda son yirmi beş yılın en iyi kitabı ödülünü almıştır.

Her iki yazarın kitapları Ulusal Psikanaliz Gelişim Derneği’nden (National Association for the Advancement of Psychoanalysis) Gradiva Ödülü’nü almıştır.