Diğer
Kategoriler

Psikolog Rukiye Karaköse: 'Ramazan manevî detoks ayıdır'

Psikolog Rukiye Karaköse, Ramazan ayının insan psikolojileri üzerine etkilerini değerlendirdi.

Psikolog Rukiye Karaköse: Ramazan manevî detoks ayıdır

17 Mayıs 2018 12:26

Ramazan ayının insan psikolojileri üzerine etkilerini değerlendiren Psikolog Rukiye Karaköse, orucun otokontrolü ve sosyal dayanışmayı geliştiren bir ibadet olduğunu bildirdi. Karaköse, Ramazanda oruç tutarken sadece yemeden, içmeden ve cinsellikten uzak kalınmayacağını kaydederek, "Oruç inananlar için yenilenme, ‘resetlenme’ ve tabiri caizse bir manevi detoks ayıdır. Ramazanda daha fazla sadaka verilir, hayır yapılır. İftar daveti verilip, yoksulları gözetilir. Bu yönüyle bencilliğimizden arınmak, sahip olma arzumuza gem vurmak ve paylaşmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Oruç süresince, iftar ve sahurları birlikte yapmaya çalıştığımızdan belki normalde birlikte yemek yiyemeyen ya da çok az birbirini gören aile fertleri bile aynı sofra etrafında birleşiyor. Çocuklar sevindiriliyor. Oruç bu yanıyla aile bağlarını da güçlendiren bir ibadettir"” ifadelerini kullandı. 

"Oruç otokontrolü güçlendirir" 

"Oruçlu insan bir aylığına yaşam alışkanlıklarını değiştiriyor" diyen Karaköse, hayatındaki sorunlu yanları görme, gözden geçirme ve onarma fırsatı bulunduğunu, kişi isterse bu Ramazan ayını kendisi için bir özeleştiri ve arınma zamanına çevirebileceğini kaydetti. 

Karaköse, orucun kötü alışkanlıklardan arınmayı kolaylaştırdığını, otokontrolü geliştirdiğini vurgulayarak, "Alkol kullananların bir kısmı ramazanda alkolü bırakmakta, yine Ramazan ayında suç oranlarında düşüş görülmektedir. Hazzı erteleyebilmek, otokontrolün şartıdır ve hayatta uyum ve başarının temelidir. Dürtülerini, arzu ve isteklerini yönetmekte zorlanan insan, Ramazan’ı dürtü kontrolünü, kendine hakim olmayı öğrenmek için bir fırsat olarak değerlendirebilir. Dürtüsel, sabırsız ve aceleci insanın oruç tutması, beynin ön korteksini çalıştırır. Yani dayanıklılık, sabır, sebat, kendini frenleyebilmek gibi sinirsel devrelerimizi aktif kılar. Bu bölgeler, pratik yapıldıkça güçlenir. Başka bir deyişle Ramazan ayı ve oruç bizlere sabır ve dayanıklılık eğitimi verir” dedi.

"Oruç kalkandır, jammerdır" 

Bugün iletişim çağını yaşadığımızı ve insanların, gün içinde işleyip yararlanabileceğinden ve aslında ihtiyaç olandan çok daha fazla enformasyona maruz kaldıklarının altını çizen Karaköse, "Bu enformasyon bombardımanından arınmak için oruç bir fırsattır. Mesela Hz. Muhammed de "Oruç kalkandır" der. Cep telefonuna gelen sinyalleri kesen ‘jammer’ misali, oruç tutmak da zihnimizi ve ruhumuzu işgal eden sinyalleri kesintiye uğratır” değerlendirmesini yaptı. 

Karaköse, günümüz insanının ruhunun bu haz ve hız arasında sıkışmış çağda yorgun düştüğünü, modern yaşamın getirdiği stresle başa çıkmakta zorlandığını dile getirdi. 

Özellikle metropol insanının özüne yabancılaşarak 'kalbinin sesini' duyamadığını aktaran Karaköse, "Bu anlamda da oruç, 'ruhumuzu dinleyip' içsel olarak dinlenme ve arınma zamanıdır" şeklinde konuştu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç