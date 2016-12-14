Psikoşirurji ile fonksiyonel nöroşirurjinin konularından biri olduğunu belirten Koru Ankara Hastanesi Beyin Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Erkan Üstün, "İlaçla veya psikoterapi ile tedavi edilemeyen bazı psikiyatrik hastalıklar cerrahi ile tedavi edilebiliyor" dedi. Ameliyat hakkında da bilgi veren Üstün, "Hastalıkların tedavisi için beyinde 6 hedef nokta belirleniyor. Bunların 4’ü aynı düzlemde fakat farklı derinliklerde olduğu için 1 lira büyüklüğünde bir kemik pencere açarak 4 hedef noktaya da ulaşılıyor. Diğer iki noktaya ise farklı şekilde ulaşılıyor. Bu iki nokta da diğer 4 nokta ile aynı işi görüyor. Bu nedenle alternatif yol ve nokta olarak kabul ediliyor" dedi.

2007 yılında babasını kaybettikten sonra şizoaffektif bozukluğu ve psikoz rahatsızlığı yaşayan bir kadın hastanın bu yöntemle tedavi edildiğini belirten Üstün, hastanın ameliyattan 3 ay sonra psikiyatri tarafından verilen ilaçları tamamen bıraktığını ve eski şikayetleri olmadığı için de çevresi ile ilişkilerinin olumlu yönde geliştiğini söyledi.