PTT çalışanı silahlı soyguncuya canı pahasına böyle direndi

Olay, geçtiğimiz 23 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Uslu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işsiz olduğu öğrenilemeyen Ali Rıza T. (42), öğle saatlerinde elinde bıçak ve silahla PTT şubesine girdi. Burada çalışana bıçak doğrultan şahıs, poşet uzatarak paraları doldurmasını istedi. Ancak çalışan R.Ö. direnerek paraları poşete koymadı. Bunun üzerine çalışanın olduğu bölüme geçen gaspçı ile aralarında kavga çıktı. Çalışanın karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada maskesi ve bıçağı yere düşen zanlı güç bela işyerinden kaçarak kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, maskeli ve bıçaklı soyguncu içeride kimsenin olmadığı bir zamanda şubeye giriyor. Çalışana bıçak doğrultan gaspçı ardından poşet uzatarak paraları doldurmasını istiyor. Ancak çalışan direnerek paraları doldurmuyor. Bunu üzerine gaspçı ile çalışan arasında kavga çıkıyor. Kavgada bıçağını ve maskesini düşüren zanlı kaçıyor.

Olayın ardından işyerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şahsın kimliğini belirleyerek yaşadığı evde gözaltına aldı.

Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur