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Putin, 4 liderle telefon görüşmesi yaptı

Putin, 4 liderle telefon görüşmesi yaptı
Putin, 4 liderle telefon görüşmesi yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarus devlet başkanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin, Başkan Vladimir Putin'in bugün 4 ayrı ülkenin devlet başkanları ile görüşme yaptığını duyurdu. Açıklamada Putin'in önce Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi belirtildi. Görüşmede Putin'in, Nazarbayev'i Singapur'da düzenlenen 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi hakkında bilgilendirdiği aktarıldı. Rusya Devlet Başkanının daha sonra ise Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Belarus - Rusya ilişkileri üzerine bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Putin'in üçüncü görüşmesini de Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ile gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşmede Putin Ceenbekov'un 60. doğum gününü kutladı. Putin son olarak Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada bu görüşmede de Rusya ile Ermenistan ilişkileri ve Avrasya'da ki entegrasyon konuları ele alındığı kaydedildi.  

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