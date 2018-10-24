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Putin: 'ABD, Avrupa'ya füze yerleştirirse karşılık veririz'

Putin: 'ABD, Avrupa'ya füze yerleştirirse karşılık veririz'
Putin: 'ABD, Avrupa'ya füze yerleştirirse karşılık veririz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “ABD, Avrupa'ya füze yerleştirirse karşılık veririz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya gezisi için başkent Moskova'ya gelen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Kremlin Sarayı'nda ağırladı. İkili görüşmenin ardından Putin ve Conte basın mensuplarının sorularını cevapladı. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı çekilme açıklamasına karşı Avrupa'nın tavrının ne olacağı sorusuna karşılık önemli bir açıklama yaptı. Putin, "Esas soru şu; bu yeni ortaya çıkan füzelerle (Avrupa) ne yapacak? Bu füzeler eğer Avrupa'ya teslim edilirlerse, doğal olarak biz de aynı şekilde cevap vermek zorunda kalacağız. Bunu kabul eden Avrupa ülkeleriyse kendi topraklarını olası bir misilleme saldırısı riski altına soktuklarını anlamak zorunda kalacaklar. Bu çok açık” dedi.

Erhan Altıparmak
 

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