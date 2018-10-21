Putin, Bolton ile görüşmesini iptal etmeyecek

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, önümüzdeki iki gün Putin ile ABD Ulusal Güvenlik Asistan Yardımcısı John Bolton arasında yapılacak görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. ABD ile Rusya arasında yaşanan yeni krizle birlikte görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusuyken Peskov, “Bu toplantı gerçekleşecek. Toplantı ile ilgili hazırlıklar sürüyor” dedi. Rus basını Peskov'un bu açıklamasından sonra, gerçekleşecek olan görüşmede Washington'un Bolton'ı 'Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan resmen çekilmek istediğini Putin'e bildirmesi için görevlendirdiğini, Bolton'ın Putin'e resmen bu görüşmede anlaşmanın sonlanacağını bildireceğini yazdı.

Erhan Altıparmak