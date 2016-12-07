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Putin emekli mi oluyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Chelyabinsk’te bir fabrika ziyaretinde hayalinin ne olduğu sorulması üzerine kariyerimi başarılı bir şekilde tamamlamak istiyorum” diyerek emeklilik sinyali verdi.

Putin emekli mi oluyor?

07 Aralık 2016 13:04

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Chelyabinsk’te bir fabrika ziyaretinde işçilerle bir araya geldi. Burada hayalinin ne olduğuna dair soruya “kariyerimi başarılı bir şekilde tamamlamak istiyorum” diyerek yanıt verdi. Emeklilik sinyali veren Putin, özel hayatına daha fazla vakit ayırmak istediğini söyledi. Tatil yapmayı sevdiğini ifade eden Putin, “Seyahatlerimin çoğu havalimanına gitmek, bir odaya geçmek ve tekrar havalimanına dönmekle sınırlı” ifadesini kullandı. 

Doğayı görmeyi sevdiğini aktaran Putin, hobilerinin sorulması üzerine “Bir tane var ama onu burada söylemeyeceğim” dedi.
 

Etiketler: Chelyabinsk, putin


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