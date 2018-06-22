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Putin, Güney Kore lideri Moon’u ağırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi.

Putin, Güney Kore lideri Moonu ağırladı

22 Haziran 2018 20:02

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Kore yarım adasında gerçekleşen gelişmeleri değerlendiren taraflar, görüşmeden sonra iki ayrı bildiri yayınladı. Putin’in bildirisinde, “ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşmenin olumlu geçmesi memnuniyetle karşılanmıştır. Bu görüşmenin ardından yapılan nükleer silahlardan arınma anlaşmasının Kore yarımadasına barış getirmesini umuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Moon tarafından yayınlanan bildiride ise, Rusya’nın ada barışına olan katkısı vurgulanarak, “Biz Kore yarımadası ve Avrasya’da barış ve refah için iletişim ve işbirliğinin artmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Güney ve Kuzey Kore’nin barış sürecine Rusya büyük destek verdi” denildi.

Yapılan görüşmede, Kore yarım adasının durumunun yanı sıra Rusya ve Güney Kore arasında demiryolları inşası, enerji, gaz boru hatları gibi birçok konularda ikili anlaşmaların yapıldığı duyuruldu.

Erhan Altıparmak

 

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