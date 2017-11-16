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Putin’in leoparı Abhazya’da yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koruma altına aldığı ve bulunduğu Soçi Milli Parkı’ndan kaçan leopar, Abhazya’da yakalandı.

Putinin leoparı Abhazyada yakalandı

16 Kasım 2017 16:18

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koruma altına aldığı 3 leopar, Rusya’nın Soçi şehrinde bulunan Milli Park’ta koruma altında tutuluyordu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan leoparlardan biri, Soçi Milli Parkı’ndan kaçıp Abhazya’ya gelmişti. Rusya resmi makamları, leoparın Abhazya’ya kaçtığını bildirerek Abhazya makamlarından destek istedi. Abhazya’da yapılan çalışmalar sonucu Gudauta şehri Lıhnı köyü civarında görülen leoparın yakalanması için gece yarısı operasyon yapıldı. Lıhnı köyünde kümese kurulan tuzakla yakalanması planlanan leopar gece yarısı kümese girdi. Tavuğu yemesi beklenirken leopar ile tavuk arkadaş oldu. Uzmanlar gördükleri karşısında şok olurken, leopar zarar görmeden yakalanmış oldu. Yakalanan leoparın alınan kan örneği ile aranan leopar olup olmadığı kesinlik kazanacak. Leopar, Soçi’deki Milli Park’a götürülecek

Erhan Altıparmak

Etiketler: leopar, putin, rusya

 

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