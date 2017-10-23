QNET Türkiye’de kadınlarla büyümeyi hedefliyor

Türkiye’de çalışmak için uygun koşullar yakalandığında çalışmaya hazır çok fazla kadın olduğunu belirten Sütçü, ‘’Ekonomik İşbirliği ve Çalışma Örgütü (OECD) verilerine göre kadın istihdam oranı Avrupa'da yüzde 70, doğrudan satışta ise bu rakam yüzde 80. QNET olarak biz de kadın çalışan sayımızı 2018’de daha da artırmayı planlıyoruz. Kadınlara uygun ürünler geliştirip, onların girişimcilik hayallerini gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. 2018 yılında QNET olarak kadınlara çok daha fazla ürün sunacağız” dedi.

Sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken QNET, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Halkalı Sevgi Evleri erkek voleybol takımı sponsoru. 2018’de ise kız takımı ile anlaşmak için çalışmaları başlattıklarını belirten Sütçü; ‘Küçük kızlarımızın özgüvenlerini kazanmaları için sporla desteklenmeleri gerekiyor. Biz de onların yanında olmaya özen gösteriyoruz. Kızlarımızın geleceğe güvenle adım atması bizlerin de sorumluluğunda. Yurt dışından gelen üst düzey yöneticilerimizle çocukları bir araya getirerek rol model alabilecekleri kişilerle tanıştırıyoruz. Çocuklarımızın başarıya teşvik edilmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.