UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta heyecanı dün akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. A Grubu’nda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, Kadıköy’de ağırladığı Hollanda ekibi Feyenoord’u, Emannuel Emenike’nin 18. dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. Golden önce kaptığı top ve oyun içerisindeki mücadelesiyle ön plana çıkan Jeremain Lens, gecenin yıldızlarından biri oldu.

UEFA tarafından da haftanın oyuncusu adayları arasında gösterilen Hollandalı yıldız, oyların yüzde 70’ini alarak ilk sıranın sahibi oldu. Lens’i aldığı yüzde 11 oyla Rus temsilcisi Zenit’ten Giuliano takip ederken, 3. sırada ise yüzde 8 oy oranı ile Shakhtar Donetsk’li Viktor Kovalenko yer aldı.

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma da, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu seçilmişti.