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RA 27 Güney Afrika’da 1000 km’den fazla yol aldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, güneş enerjisi ile çalışan aracı RA27 ile Güney Afrika’nın Pretoria şehrinde 24 Eylül’de başlayan “Sasol South Africa Solar Challenge” yarışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağını başarıyla dalgalandırmaya devam ediyor. Güneş enerjili araç RA27, yarışta 1160 km yol kat ederek büyük bir başarıya imza attı.

RA 27 Güney Afrikada 1000 kmden fazla yol aldı

30 Eylül 2016 14:37

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yarışın altıncı gününde Güneş Enerjili yarış arabası takımı sabah saat 08.00’de Port Elizabeth’de başladığı parkuru 298 km yol alarak akşamüzeri saat 17.20’de Kynsra şehrine ulaşarak tamamladı.

TRAFİĞE VE RÜZGARA KARŞI DURDULAR

Gün boyunca 60km/h hızla esen yan rüzgârlarla boğuşan yarış takımı, yarışın son 15 kilometresinde şehir trafiğinde zaman kaybetmesine rağmen yarışın altıncı gün etabını zamanında bitirme başarısını gösterdi. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Pretoria şehrinden başlayan yarışın altıncı günü sonunda RA 27 toplamda 1160 km yol kat ederek büyük bir başarıya imza attı.

RESİM ÇEKTİRMEK İÇİN YARIŞTILAR

RA27 durduğu her noktada ilgi odağı olmaya devam ederken, takımın geçtiği şehirlerde yaşayanlar yarışma hakkında bilgi almak ve resim çektirmek için birbiri ile yarıştı.

SON PARKUR CAPE TOWN OLACAK

Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde 1 Ekim’de sona erecek olan “Sasol South Africa Solar Challenge” yarışının yedinci günü, Kynsra şehrinden başlayacak ve 240 km parkur sonrasında Swellendam şehrinde son bulacak. Yarışın sekizinci ve son günü ise Swellendam şehrinden başlayıp Cape Town’da sona erecek.
 

Etiketler: Güneş enerjili araç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, RA 27, Sasol South Africa Solar Challenge, Yakın Doğu Üniversitesi


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