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Raco’ya ilerleyiş sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 13. gününde sürüyor.

Racoya ilerleyiş sürüyor
Raco’ya ilerleyiş sürüyor - Foto Galeri

01 Şubat 2018 09:37

Teröristlerin yaptıkları yığınaklarla savunma hattı oluşturduğu stratejik öneme sahip Raco beldesine hakim tepeler kontrol altına alınırken, Mehmetçik ve ÖSO güçlerinin de Raco’ya ilerleyişi devam etti.

Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı", 13. gününde de devam ediyor. Burseya Dağı’nın teröristlerden temizlenmesinin ardından teröristlerin yığınak yaparak savunma hattı oluşturduğu ve stratejik önemi yüksek olan Afrin’in batısındaki Raco bölgesindeki tepelerde de kontrol sağlandı.

Raco beldesine ilerleyiş sürüyor

Mehmetçiğin ve ÖSO güçlerinin Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mevkiinden Raco’ya ilerleyişinin sürdüğü gözlenirken, Afrin’e yönelik yapılan harekatta ilk meskun mahal operasyonunun da Raco beldesinde başlaması öngörülüyor.

Mesut Alan - Samet Doğru - Yakup Söylemez
 

 

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