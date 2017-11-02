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Radara değil şoka girdi

Adana'da radar uygulamasını görünce direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bir minibüse ardından da kaldırıma çarpan kadın sürücü şoka girip, gözyaşlarına boğuldu.

Radara değil şoka girdi

02 Kasım 2017 10:22
Radara değil şoka girdi - Tıkla İzle

Kaza, Seyhan ilçesindeki Kasım Gülek Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücünün kullandığı 01 DM 796 otomobil, bulvarda uygulama yapan radar aracını görünce direksiyon hakimiyetini kaybederek 01 M 0853 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan otomobil kaldırıma çarparak durabildi.

Dolmuşta bulunan bir yolcunun hafif yaralandığı kazada kadın sürücü yara almadı. Otomobilden inip kaldırıma oturan kadın sürücü kazanın şoku nedeniyle uzun süre ağladı. Kadın sürücüyü çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza yerine gelen kadın sürücünün bir yakını ise amcasının milletvekili olduğunu belirterek, gazetecileri çekim yapmamaları konusunda tehdit ederken, minibüs hattında görevli olduğunu belirten bir kişi de gazetecilere tepki gösterdi.

Kazada yaralanan minibüs yolcusu ambulansla tedavi altına alındı. 

Nuri Pir – Erdal Can İçelli

Etiketler: adana, radar, şok

 

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