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Radyo Aydın Müzik Ödülleri'nde ünlüler geçidi

Bu sene birincisi düzenlenen Radyo Aydın Müzik Ödülleri sahipleriyle buluştu.

Radyo Aydın Müzik Ödüllerinde ünlüler geçidi

25 Kasım 2016 16:40
Radyo Aydın Müzik Ödülleri'nde ünlüler geçidi - Tıkla İzle

Sadece eğitime değil, yaşamın her alanına verdiği destekle adından sıkça söz ettiren İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo Aydın Müzik Ödülleri Töreni ile yılın sanatçılarını ödüllendirdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen törende öğrenciler sevilen sanatçıları yakından görebilmek için adeta izdiham yarattı. Üniversiteli hayranlarıyla buluşan sanatçılar da bu sevgi seline duyarsız kalamayarak mutluluklarını gizleyemedi.

Radyo Aydın dinleyicilerinin, radyonun resmi sitesi www.radyoaydin.com’da yapılan ankette oy kullanarak ödüle layık gördüğü Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı İlyas Yalçıntaş, Yılın Düeti Aleyna Tilki - Emrah Karaduman, Yılın Erkek Sanatçısı Koray Avcı, Yılın Kadın Pop Sanatçısı Simge, Yılın Erkek Pop Sanatçısı Mabel Matiz, Yılın Arabesk-Fantezi Sanatçısı Ferman Toprak, Yılın Kadın Rap Sanatçısı Elçin Orçun, Yılın Erkek Rap Sanatçısı Eypio, Yılın En Tarz Sanatçısı İdo Tatlıses, Yılın En iyi Dizi Müzik Sanatçısı Aydilge, Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı Kalben, Yılın Grubu 27, Yılın Halk Müzik Sanatçısı Mustafa Topaloğlu ve Yılın Sosyal Medya Fenomeni Gökhan Tevek oldu. Onur Ödülü ise geçtiğimiz aylarda ciddi bir rahatsızlık geçirip ardından tüm hızıyla müzik dünyasına bomba gibi geri dönüş yapan Harun Kolçak'a gitti.

Ayrıca törende büyük küçük herkesin diline pelesenk olan şarkısı Hayatı Tesbih Yapmışım Sallıyormuşum ile Ferman Toprak mini bir konser vererek tıklım tıklım olan salonu ayağa kaldırmayı başardı.
SİNEM ERYILMAZ 

Etiketler: İstanbul Aydın Üniversitesi, Radyo Aydın Müzik Ödülleri


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