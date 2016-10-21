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Rafting A Milli Takımı Dubai Yolcusu

Hazırlık Kampına Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına deresinde giren Rafting A Milli Takımı, hazırlıklarının ardından Dünya Şampiyonasına katılmak üzere Dubai'ye gidecek.

Rafting A Milli Takımı Dubai Yolcusu

21 Ekim 2016 18:29

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun Rafting As Başkanı Fikret Yardımcı, A Milli Takımlarının Dünya Şampiyonası öncesi hazırlık kapını Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına deresinde yapacaklarını ifade ederek, hedeflerinin yeniden Dünya Şampiyonluğu olduğunu söyledi.

1 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Dubai'de yapılacak olan Dünya Şampiyonasında 3 farklı kategoride mücadele edeceklerini ifade eden Yardımcı, "U19 Erkek, U19 Bayan ve U23 Erkek takımlarımızı kampa davet ettik. Teknik ekip ve sporcularımızla bugün itibariyle kampımızı başlatmış bulunmaktayız. Rafting Dünya Şampiyonasına katılarak ülkemizi temsil edecek olan kafilemiz ise bakanlık onayından geçti" dedi. 

Ömer Faruk Zenginal
 

Etiketler: rafting


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