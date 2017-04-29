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Rakip takıma EYP engeli: Maç tatil edildi

Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta bugün oynanması gereken Dersimspor - Çatalcaspor maçı, konuk takımın karayoluna döşenen patlayıcı nedeniyle gecikmesi üzerine tatil edildi.

Rakip takıma EYP engeli: Maç tatil edildi

29 Nisan 2017 18:01

Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta bugün Tunceli Atatürk Stadı’nda saat 15.30’da oynanması gereken Dersimspor - Çatalcaspor maçı, Çatalcasporlu futbolcuların geç gelmesi nedeniyle tatil edildi. Tunceli-Elazığ karayolunda bir köprüye döşenen patlayıcı nedeniyle yolun bir süre trafiğe kapalı kalması sonucu Çatalcasporlu futbolcuların geç gelmek zorunda kaldığı öğrenildi. Bunun üzerine hakemler, federasyon yetkilileriyle görüşerek maçın tatil edilmesine karar verdi.

Çatalcaspor yönetiminin federasyona geç kalma gerekçesini bildirmesi üzerine maçın ileri bir tarihte oynanması veya gerekçenin kabul edilmemesi halinde de Dersimspor’un 3-0 hükmen galip sayılacağı belirtildi.

Ercan Topaç

Etiketler: Dersimspor - Çatalcaspor maçı, EYP engeli


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