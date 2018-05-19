'Ramazan ayında enerjinizi arı ürünleri ile koruyun'

Aksuvital Ar-Ge Merkezinden Yüksek Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, Ramazan ayında arı ürünleri kullanımıyla enerjinin korunabileceğini belirtti.

Yıldırım, Ramazan ayında uzun süre aç kalınmasına bağlı olarak, bedenimizin zayıf düştüğünü ve gün içinde yapılan hareketlerin de bununla birlikte kısıtlandığını söyleyerek, “Bu durumda beslenme düzenimize dikkat etmek, bedenimize doğal enerji katacak ve bağışıklığımızı destekleyerek hastalıklara karşı vücut direncimizi arttıracak doğal takviyeler oldukça önemlidir. Bedenimizin doğal dinçlik kaynağı olarak arı ürünlerinden propolis, polen, bal ve arı sütünü örnek verebiliriz. Bal, içeriğindeki zengin bileşenler ile besleyici özelliktedir, kanın insülin ve glikoz seviyelerinde görülen artışının aynı miktarda şekerli besine göre daha düşüktür” dedi.

Polenin besleyici bir gıda olduğunu aktaran Yıldırım, içeriğindeki zengin fenolik bileşenleri, aminoasit ve vitaminleri ile günlük enerji ihtiyacının büyük kısmını karşıladığını belirtti.

Yıldırım arı sütü ile ilgili de şunları kaydetti: “Arı sütü; kraliçe arının besin kaynağı olmasıyla kaynaklı besleyici bir gıdadır. Propolis çok güçlü bağışıklık destekleyicisidir, vücudu sağlıklı yapısına kavuşturarak enerjisini arttırır. Ramazan ayında arı ürünleri kullanarak vücut bağışıklığımızı arttırabilir, vücudumuza doğal enerji sağlayarak dinç kalabiliriz.”