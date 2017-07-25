Ramazan Kurtoğlu, “Türkiye’yi Silikon Vadisi’nde temsil edeceğiz”

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 5 yıl içinde dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yerini alacağına dair inançla hareket ettiklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu aynı zamanda, “Üniversitemizin, Türkiye’nin ilk 5 üniversitesi arasında ve dünyada Silikon Vadisi’nde temsil edilen bir üniversite olma hedefi var. 26 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinde görev alan biri olarak, bu vizyona sahip olunması beni gururlandırıyor” dedi.

“Öğrencisiyle kucaklaşan ve onları dinleyen bir üniversite”

İstanbul Aydın Üniversitesi’ni akademik ve idari kadrosuyla, hocasıyla, dekanıyla, rektörüyle, mütevelli heyeti başkanıyla, öğrencisiyle kucaklaşan bir üniversite olarak nitelendiren İAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, “Üniversite olarak gençlerin sesine kulak veren, onların farklılığının farkında olan bir üniversiteyiz” diye konuştu. Kurtoğlu aynı zamanda, İAÜ’ de eğitim gören 40 bin öğrencinin dekanlara, üniversitenin rektörüne veya Mütevelli Heyeti Başkanı’na istedikleri anda görüşme yapabileceği bir akademik eğitim ortamı sunduğunu söyleyerek, “İstanbul Aydın Üniversitesi, iletişime çok önem veriyor. Gençlerin sesini dinleyen bir üniversiteyiz. Bu anlamda da öğrencilerimizin bir sıkıntısı olduğunda rehberlik psikolojik merkezden anında müdahale ediliyor. Dil ağırlıklı eğitim gören öğrencilerimize iyi bir dil eğitimi veriyoruz. Yine dil eğitimini pekiştirmek için öğrencilerimizi yurt dışına gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Kurtoğlu bunun yanısıra Türkiye’nin milyonlarca gencin hayalini süsleyen üniversiteler açısından bakir bir alan olduğuna vurgu yaparken, vakıf üniversitelerinin bu açığı kapatma noktasında önemli avantajlar sunduğuna dikkat çekti. Kurtoğlu aynı zamanda, öğrencilerin vakıf üniversiteleri tercihinde 40 bine yakın öğrencisi ile öne çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi’nin hem lokasyon, hem akademisyen kadrosu, hem laboratuvar ve uygulamalı eğitim altyapısı ile önemli bir avantaj sunduğunu da ifade etti. 7 milyon üniversite öğrencisi ve 170 bin civarında öğretim üyesinin olduğu Türkiye’de öğrencilerin hangi alanda hangi bölüm tercihi olursa olsun ‘okuma’ alışkanlığı içinde olmasının önemine vurgu yapan Kurtoğlu, üniversitenin bir okuma seferberliği içinde hareket ettiğine de vurgu yaptı.

“Gençlerin farkının farkındayız”

Üniversite’nin burs olanaklarıyla ilgili de bilgi veren Kurtoğlu, “İstanbul Aydın Üniversitesi, bursluluk oranında oldukça yüksek bir oranı olan bir üniversite. Üniversitemiz ilk üç tercihte yüzde 30 burs veriyor. Yine bunun yanı sıra başarı bursları var. ÖSYM yerleştirmesiyle direkt yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 burslu olarak gelenler var. Ben burada genç evlatlarımıza şunu söylemek istiyorum. Gittiğiniz üniversite sizinle aynileşmeli. İstanbul Aydın Üniversitesi, akademik kadrosuyla, idari kadrosuyla, hocasıyla, dekanıyla, rektörüyle, mütevelli heyeti başkanıyla, öğrencisiyle aynileşen; öğrencisini kucaklayan, sarıp sarmalayan bir üniversite. Üniversite olarak gençlerin farklılığının farkında olarak hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üniversitenin lokasyonu önemli”

Üniversiteye girecek adayların tercihlerinde lokasyonun da önemli bir argüman olarak öne çıktığını belirten Yrd. Doç. Dr. Kurtoğlu, üniversitenin havaalanına, toplu taşıma araçlarına yakınlığı, şehrin merkezinde olmasının önemli bir avantaj sunarak öğrencilerin tercihinde önemli bir kriter olarak öne çıktığına dikkat çekti. İAÜ’nün sosyal iklim olarak da öğrencilerine avantajlar sunduğuna vurgu yapan Kurtoğlu, lokasyonun dışında kampüs imkanı, sportif faaliyetleri, sosyal etkinlikler ve kütüphane altyapısıyla öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bir donanıma sahip olduğunu da dile getirdi.