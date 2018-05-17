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Ramazan'da 'sahur' uyarısı: Bunlara dikkat!

Diyetisyen Pelin Kubbe, Ramazan'da dengeli beslenmeyen ve sahura kalkmayan kişilerde kan şekeri düşüklüğü, sindirim zorlukları, mide ve bağırsakta gaz birikimi, ani tansiyon yükselmesi gibi rahatsızlıklar görülebileceği uyarısında bulundu.

Ramazanda sahur uyarısı: Bunlara dikkat!

17 Mayıs 2018 16:31

Diyetisyen Pelin Kubbe, yaptığı açıklamada, Ramazan'da asıl görevin nefsine sahip çıkmak ve ruhu terbiye etmek olduğunu ifade etti.

Ramazan ayının kilo verme ve diyet yapma ayı olmadığını vurgulayan Kubbe, "İftar açılırken bir anda ağır yiyeceklerle açılışı yapmak son derece yanlıştır. Yaklaşık 16 saat dinlenme halindeki boş mideye bir anda yüklenmek hazımsızlığa sebebiyet verebilir. Bunu önlemenin en güzel yolu iftarı su ile açmaktır. Sonrasında mutlaka beslenmeye çorbayla devam etmek gerekir. 15-20 dakika ara verip mideyi biraz dinlendirdikten sonra hem bol lifli sebze ve hem de protein kaynağı olan besinlerden kuru baklagil, köfte, tavuk, peynir, yumurta iftarda bulunmalıdır. Hızlı bir şekilde değil mideye yüklenmeden hafif bir şekilde yemeğe devam edilmelidir. Kızartmalar, kavurmalar, yağlı besinler, hamur isleri, aşırı baharatlı ve tuzlu besinler, yoğun tatlılar hem kişinin mide problemi yaşamasına sebep olabilir hem de kilo alımına yol açabilir. Bu nedenle iftar menüsünde bu gıdalardan olabildiğince uzak durmak gerekir" dedi. 

Diyetisyen Pelin Kubbe, Ramazan'da doğru bilinen yanlışlar hakkında da vatandaşları bilgilendirerek, "Sahurda sadece su içerek niyetlenmek veya gece atıştırmasıyla yatmak son derece yanlıştır. Gün boyunca alamadığımız besin ögesi ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Ramazanda dengeli beslenmeyen ve sahura kalkmayan kişilerde kan şekeri düşüklüğü, sindirim zorlukları, mide ve bağırsakta gaz birikimi, ani tansiyon yükselmesi gibi durumlar da yaşanabiliyor. Sahur seçimlerimiz ise şu şekilde olmalı: Yeniden uykuya geçişe uygun, gün boyu tok kalmamıza yardımcı, tuz oranı düşük ve yeterli sıvı içeren, bağırsak hareketleri için yeterli lif sağlayan, protein, karbonhidrat ve yağ içeren, vitamin ve mineral alımını destekleyen, kolay hazırlanıp ve pratik yenebilir olmalı" diye konuştu.  

Satuk Buğra Güney

 

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