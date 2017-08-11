Ramil Guliyev: 'Madalyayı ona armağan ediyorum'

Ramil Guliyev, Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 7. gününde, 20.09'luk derecesiyle Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçti. Londra’da İHA’nın sorularını yanıtlayan milli sporcu, sportif bir aileden geldiğini ve çocuk yaşta babasının yönlendirmesi ile atletizme başladığını söyledi.

"Kariyerim için çok önemli bir adım oldu"

Müsabakanın çok zorlu geçtiğini belirten Ramil Guliyev, "Tüm yarışçılar çok iyiydi. Bu yüzden çok zorlu geçti. Kazandığım için çok mutluyum. Kariyerim için çok önemli bir adım oldu" dedi. Ramil Guliyev, kazandığı madalyayı ise 2010 yılında kaybettiği babasına armağan ettiğini söyledi.

İlk arayanlardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Altın madalyaya ulaşmasının ardından kendisini ilk arayan kişilerden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Guliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti ve onur duyduğunu söyledi.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise kazanılan madalyadan dolayı onur duyduklarını ancak sadece Ramil Guliyev'in değil, tüm sporcuların başarısından mutlu olduklarını belirtti.