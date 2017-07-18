Raybüsün otomobile çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Makinistler M.P. ve K.K. yönetimindeki 71 606 sefer sayılı Kütahya-Eskişehir seferini yapan raybüsün Uluköy yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitte Hümmet Sürücü yönetimindeki 26 AU 263 plakalı otomobile çarpması sonucu aracın arka koltuğunda oturan Emine Özdemir (64) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Otomobil sürücüsü ile eşi Hatice Sürücü ve Nurettin Özdemir ise ağır yaralanmıştı. Yaralılardan Hatice Sürücü (74) de tedavi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Hüseyin Efe

