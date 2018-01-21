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Real Betis Barcelona şifresiz canlı izle idman tv, Betis Barça kaç kaç ?

İspanya La Liga'da 20.hafta karşılaşmasında Real Betis kendi sahasında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olması beklenen maçı donmadan kesintisiz bir şekilde şifresiz canlı olarak izleme olanağına sahip olabilirsiniz. İşte Real Betis Barcelona maçı canlı izleme bilgileri.

Real Betis Barcelona şifresiz canlı izle idman tv, Betis Barça kaç kaç ?

21 Ocak 2018 21:34

Real Betis Barcelona maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı HD kalitede şifresiz canlı olarak izleyebilirsiniz. İspanya La Liga'da orta sıralarda yer alan Betis ve lider Barcelona'nın mücadele edeceği maçta Real Betis ile Barcelona karşılaşacak. Ligde oynadığı son 19 karşılaşmada 8 galibiyet,3 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 27 puanla 9.sırada bulunan Real Betis ,son 19 haftada 16 galibiyet,3 beraberlik ile 51 puanla lider Barça ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.45’de başlayacak karşılaşmayı idman tv üzerinden ve aynı zamandan bu haberimiz'den canlı olarak izleyebileceksiniz. İşte mücadele ile ilgili canlı yayın bilgileri...

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