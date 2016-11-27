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Real Madrid ve Juventus’u geride bıraktı

Ligde oynadığı 12 maçta kalesinde 8 gol gören Medipol Başakşehir, liglerinde lider olan Real Madrid, Juventus, Chelsea ve RB Leipzig gibi takımları geride bıraktı.

Real Madrid ve Juventusu geride bıraktı

27 Kasım 2016 15:12

Abdullah Avcı ve ekibinin oynadığı kompakt futbol, Avrupa’nın en iyi liglerinde zirvede yer alan takımların savunmasından daha iyi durumda. Futbol tarihinin savunma ülkesi olan İtalya Seri A’da bile turuncu-lacivertli takım lider Juventus’un dış sahada kalesinde gördüğü golden daha az ağları sarsılmış durumda.

EN KRİTİK VERİ DEPLASMANDA

2 yıl önce Süper Lig’de yükselmesine rağmen her geçen yıl adım adım zirveye göz kırpan Medipol Başakşehir, ligde liderliği elinden bırakmıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise bu yolda giderken en önemli kozu olan kompakt oyundan vazgeçmedi. Özellikle savunmadaki başarılı oyunuyla dikkat çeken Medipol Başakşehir, ligde geride kalan 12 haftada deplasmanda oynadığı 6 maçta kalesinde 2 gol gördü. Bu istatistik şu anda Medipol Başakşehir’i Avrupa’nın en az gol yiyen takımı konumunda bulunduruyor. Zira İtalya Seri A’da Juventus deplasmanda oynadığı 6 maçta kalesinde 4 gol gördü. La Liga’da Lider Real Madrid 6 deplasman maçında kalesinde 4 gol, Ligue 1’de Monaco 7 dış saha maçında 9 gol, RB Leipzig 7 deplasman maçında kalesinde 6 gol, Premier Lig’de 6 deplasman maçında Chelsea 6 gol görerek Başakşehir’in gerisinde kaldı.

Etiketler: Juventus, Real Madrid


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