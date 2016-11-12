Karşılarında yıldız futbolcuyu görenler Benzema ile aynı karede yer için birbiriyle yarıştı.

Real Madrid futbol takımının ünlü forvet oyuncusu Karim Benzema, Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli seferiyle Madrid’den İstanbul’a geldi. Gece saatleri sıralarında Atatürk Havalimanı'na gelen Benzema‘yı menajer Ümit Akbulut karşıladı.

Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Havalimanında bulunan futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Fransız asıllı yıldız futbolcu, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Futbolseverler Karim Benzema ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Bazı futbolseverler ise televizyondan takip ettikleri yıldız futbolcuyu yakından görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü forvet daha sonra özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.

Real Madridli yıldız futbolcunun özel bir menajerlik ve organizasyon firmasıyla ortaklık anlaşması yapmak için İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Ferhat Yasak

