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'Recep İvedik 5'i kaç kişi izledi? Recep İvedik izlenme rakamları...

Geçtiğimiz perşembe günü vizyona giren 'Recep İvediik 5' filmini 4 günde 1 milyon 890 bin 410 kişi tarafından izlendi.

Recep İvedik 5i kaç kişi izledi? Recep İvedik izlenme rakamları...

21 Şubat 2017 09:40

Recep İvedik serisinin 5. filmi 16 Şubat 2017 Perşembe günü izleyicisiyle buluştu. Filmin başrol oyuncusu ve senaristi Şahan Gökbakar'a Çağlar Salman, Orkan Varan ve Deniz Ceylan eşlik ediyor.

4 günde 1 milyon 890 bin 410 kişi izledi

'Recep İvedik 4' ile 'Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmi'ne imza atan Şahan Gökbakar'dan yeni rekor geldi. 'Recep İvedik 4'te ilk haftasonunda 1 milyon 641 bin 474 açılış rakamı ile 'Türk Sinema Tarihinin En İyi Açılış' rakamını da elinde tutan Gökbakar, Recep İvedik 5 ile kendi rekorunu kırdı. 'Recep İvediik 5' filmi 4 günde 1 milyon 890 bin 410 kişi tarafından izlendi ve 23 milyon 69 bin 499 TL hasılata uşatı.

Etiketler: Recep İvedik, recep ivedik 5


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