Red Bull BC One Dünya Finali’nde Türkiye’yi Jester temsil edecek

Yarışmada birinciliği Jester Khan alırken yarışma boyunca fiziğe meydan okuyan b-boy kapışmaları hem jüriyi hem de izleyenleri kendine hayran bıraktı. İzmir’deki yarışmada tüm rakiplerini eleyen Jester Khan Eylül ayında İsviçre’de gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etme hakkını kazandı.

Her yıl dünyanın en iyi b-boy’unun belirlendiği Red Bull BC One breakdans yarışmasının Türkiye ayağı 17-18 Mart 2018 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşti. Bornova'da gerçekleşen final karşılaşmalarında gösterdiği performansla hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin beğenisini toplayan Jester Khan İsviçre’de gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etme hakkını kazandı. Red Bull BC One All Star b-boy Pelezinho, Red Bull BC One şampiyonlarından b-boy Mounir ve Türkiye’yi daha önce dünyada temsil etme şansını yakalamış b-boy G|HT’nin jüri üyeliğini paylaştığı yarışmaya İngiliz DJ Renegade’in müzikleri de damgasını vurdu.

Genç b-boy’lar için öğrenme şansı

17 Mart Cumartesi günü Bornova'da gerçekleşen ön eleme turlarında Red Bull BC One All Star’ı Pelezinho ve Mounir ile breakdans atölyeleri de yer aldı. Gençlerin katılım gösterdiği atölyelerde All Star Pelezinho capoeria’nın breakdansa etkilerini anlatırken, b-boy Mounir başarıya giden yolda disiplinli çalışmanın öneminden bahsetti.

Bu sene final İsviçre’de

Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından büyük final İsviçre’de gerçekleşecek. Böylece ilk kez 2004 yılında İsviçre’nin Biel kentinde gerçekleşen yarışmanın finali 14 yıl sonra yine İsviçre’ye dönmüş olacak.