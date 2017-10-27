Reddedilince kilo verip eski kıyafetlerini kesti

İzmir’de yaşayan 28 yaşındaki Sercan Türkmen, geçen Mart ayında aşık oldu. Ancak hislerini açtığında reddedildi. Reddedilmesini kilolu olmasına bağlayan Türkmen, kendi çabasıyla kilo vermeye çalışsa da başarılı olamadı. Temmuz ayında devlet hastanesinde görevli diyetisyene başvuran Türkmen, üç ayda 36 kilo vererek 141 kilodan 105 kiloya düştü. Hedefinin 10 kilo daha verip evlenmek olduğunu söyleyen Türkmen, kilolu dönemlerinden kalan kıyafetlerini de büyük bir sevinçle kesti.

“Hedefim 10 kilo daha verip damatlık giymek”

Hayatı boyunca kilolu olduğunu ifade eden Türkmen, “Mart ayında birine aşık oldum ve reddedildim. Reddedilme sebebimin kilomdan kaynaklı olduğunu düşündüm ve temmuz ayına kadar hep zayıflama hayali kurdum. Çok uğraştım ama başarılı olamadım. Çevremde ameliyatla kilo veren ve çeşitli sorunlar yaşayan kişileri görünce azimle diyet yapmaya karar verdim. ‘Sercan başarabilirsin’ dedim. Daha sonra devlet hastanesinde bir diyetisyene başvurdum. Temmuz ayının 15’inde spora ve sağlıklı beslenmeye başladım. 15 Temmuz’da tam 141 kiloydum. Şu anda 105 kiloyum. Kız arkadaşım olursa beni beğensin istedim ve 35 kiloyu ameliyatsız bir şekilde verdim. Şimdi görüştüğüm ve evlenmek istediğim biri var. Hedefim 10 kilo daha verip damatlık giymek” dedi.

“Büyük göbekli Sercan artık yok”

Kilolu dönemlerinde üç kat merdiveni dahi zor çıktığını dile getiren Türkmen, “Büyük göbekli Sercan artık yok. Daha küçük göbekli Sercan var. İnşallah o da eriyecek. Bu süreçte en büyük yardım da annemden geldi. O olmasa ben zayıflayamazdım. Diyet yemeklerimi o hazırladı ve bana çok destek oldu. Benimle birlikte o da 10 kilo verdi. Eski fotoğraflarıma baktığımda hüzünleniyorum, ‘Keşke daha önce kilo verseydim’ diyorum. Eskiden beğenip de alamadığım kıyafetleri artık alabiliyorum. Zayıflarım umuduyla aldığım ancak aylarca giyemediğim kıyafetleri şimdi giyebiliyorum” diye konuştu.

Ceren Atmaca - Halil Karahan



