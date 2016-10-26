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Refakatçi oldukları hastanede aşık olup nişanlandılar

Samsun’da yaklaşık bir ay önce refakatçi olarak estetik tıp merkezine gelen 65 yaşındaki Murat Köse ve 52 yaşındaki Günay Yılmaz Köse, birbirlerine aşık olup ikinci baharlarına ilk adımı attı.

Refakatçi oldukları hastanede aşık olup nişanlandılar

26 Ekim 2016 19:45

İstanbul’da yaşayan Günay Yılmaz Köse, kardeşinin yaptıracağı estetik operasyon için refakatçi olarak Samsun’a geldi. Kısa süre sonra Günay Yılmaz Köse de aynı hastanede karın estetiği yaptırdı. Bu sırada Hollanda’da ikamet eden fakat yeğenine refakatçi olmak için Samsun’a gelen Murat Köse ile tanıştı. Kısa sürede birbirini seven çift nişanlanmaya karar verdi. Yollarının kesiştikleri yer olarak FBM’i gören çift nişanlarını burada yapmak istedi. Hastane yönetimi de bu durumu olumlu karşılayarak çift için hastane bahçesine nişan töreni düzenledi. Çiftin yüzüklerini de Özel FBM Tıp Merkezi Estetik Kliniği’nin Sahibi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, taktı. Oldukça mutlu olan çift, pasta keserek birbirlerine ikram etti.

"Kalbinin güzelliğine güvendim"

İkinci baharlarını yaşadıklarını belirten Günay Yılmaz Köse, "İlk önce Murat’ın ablası beni gördü. Murat’a söylemiş. Murat da beni görünce beğenmiş. Daha sonra kız kardeşime söylediler. Ben de ‘buraya ameliyata geldim evlenmeye mi’ diyerek tepki gösterdim. Sonra Murat’ı gördüm. Murat çok yakın davrandı bana. Ben de Murat’ın kalbinin güzelliğine güvenerek bu yola beraber çıktık" dedi.

"Günay’ı görünce evet dedim"

Mutluluktan konuşamadığını söyleyen Murat Köse, "Günay’ı tanıdığım için çok mutluyum. Bu zamana kadar herkese hayır demiştim. Ama Günay’ı görünce evet dedim. Düğünü nerede yapacağımıza karar vermedik. Hayati bey evet derse düğünü de burada yapmayı düşünürüz" şeklinde konuştu.

“Burası mutluluğumuzun başlangıç noktası dediler"

Çiftin yollarının tesadüfen FBM’de kesiştiğini ifade eden Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Bu çok ilginç bir durum. Çok kısa sürede ilişkileri ilerliyor. Biz onları estetik ameliyatla mutlu etmeye çalışırken çok daha büyük bir mutlulukla karşılaşıyorlar. Hayatlarını birleştirme kararlarını burada alıyorlar. Mutluluklarının başlangıç yeri olarak burayı gördükleri için burada nişan yapmaya karar verdiler. ‘Burası mutluluğumuzun başlangıç noktası dediler.’ Biz de bu durumdan çok mutlu olduk. Nişan yüzüklerini takarak süreci başlattık" diye konuştu.

Törenden sonra Doç. Dr. Hayati Akbaş, çift için bağlama çaldı.


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