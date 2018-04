‘Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ paneli düzenlendi

Marmara Üniversitesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu’nun katkılarıyla organize edilen ‘Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ başlıklı panel Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası’nda düzenlenen panele Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Özlem Zengin, Ak Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile geniş bir davetli topluluğu katıldı.

“Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi tamamlandığında, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası ölçekte model bir yükseköğretim merkezi haline gelecektir”

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, yükseköğretime verilen desteklerden bahsetti. Prof. Dr. Arat, kurmakta oldukları Recep Tayyip Erdoğan Külliyesine değinerek, “Ulaşım, haberleşme ve denizcilik alanında sağlanan atılımları burada anlatmak bir yana, özetlemek bile kolay değildir. Ülkemiz sağlık, kültür, turizm, spor, millî savunma, gıda, tarım, hayvancılık, çevre ve enerji başta olmak üzere birçok alanda sayısız projeyi hayata geçirmiş, uluslararası düzeyde atılımlar gerçekleştirmiştir. Şüphesiz bu dönemde en başarılı olunan hususlardan biri de yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar olmuştur. Bir yandan üniversite sayısı, kontenjanlar, yurt dışına gönderilen öğrenci sayısı ve üniversite öğrencilerine verilen burslar ve krediler artırılırken, diğer yandan da öğrenci harçları kaldırılmış, öğretim elemanlarının ücretlerinde önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Araştırma üniversiteleri ve ihtisas üniversiteleri gibi projeler hayata geçirilerek üniversitelerimizin bilimsel niteliklerinin artırılmasına ve sektörle bütünleşmelerine önemli katkılar sağlanmıştır. Ancak, yükseköğretim alanında gerçekleştirilen en önemli atılımlardan biri de hiç şüphesiz üniversitelerimizin modern külliyelere kavuşmasıdır. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle kurmakta olduğumuz Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Marmara Üniversitesinin ulusal ve uluslararası platformlarda saygın bir yükseköğretim kurumu olma vasfını pekiştirerek devam ettirecektir. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi tamamlandığında, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası ölçekte model bir yükseköğretim merkezi haline gelecektir. Üniversitemize vermiş oldukları büyük destek dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımıza ve Hükümetimize müteşekkir olduğumuzu bilhassa belirtmek isterim” diye konuştu.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, son dört yılda gerçekleştirdikleri yatırımlarından söz etti. Rektör Arat, gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

“Marmara Üniversitesi olarak son dört yıl içinde yaklaşık 220 milyon Türk Lirası yatırım gerçekleştirerek bir yandan üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan da ekonominin canlılığına nisbi olarak katkı sağladık. Hükümetimizin desteği ile gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, İlahiyat, İşletme ve Atatürk Eğitim fakültelerinin binalarını tamamlayarak hizmete aldık. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının yanı sıra Merkezî Kütüphanemizi tamamen yenileyerek Türkiye’nin üçüncü nesil ilk kütüphanesi olarak hizmete açtık. Sadece Anadolu yakasının değil, belki de İstanbul’un en fonksiyonel kongre merkezlerinden birine 2018 yılı içinde Göztepe Külliyesinde başlayacağız. Yine bu sene 528 yataklı yeni hastanemizi hizmete açacağız. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesinde Mühendislik ve Teknoloji fakültelerinin binalarının inşaatına başlayacağız. Ayrıca, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile işbirliği halinde 8 bin kişilik öğrenci yurtlarının temelini yine Recep Tayyip Erdoğan Külliyemizde atacağız. 2019 yılında ise Eczacılık, Hukuk ve İletişim fakülteleri ile Marmara Kongre Merkezinin yapımını tamamlayarak hizmete alacağız. Geleceğin Marmarasını inşa etme sürecinde en büyük desteğimiz başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizden aldığımız güçlü destek ve halkımızın bize duyduğu güvendir.”

“Türkiye yeni sürece girmiş ve kendisine yeni bir siyasî model seçmiştir”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin halkın beklentilerine uygun bir hükümet modeli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Türkiye’nin yeni bir sürece girdiğini söyleyerek, “Türkiye’nin Marmara Üniversitesi, ülkemizin içine girmiş olduğu gelişim ve dönüşüm sürecini en güçlü şekilde yaşayan akademik kurumlardan biridir. Bilgiyi yalnızca derleyen ve tasnif eden, ondan yeni bilgiler üreten, teori ile uygulamayı birleştiren ve insanlığın yararına sunarak hayatın her alana değer katan bir üniversite olmanın sorumluluğuyla hareket etmekteyiz. Bu bilinçle gerçekleştirdiğimiz bugünkü panel, milletimizin on yıllar boyunca içine girdiği siyasî, ekonomik ve toplumsal istikrar arayışının bir sonucu olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin konuşulacağı önemli bir platformdur. Cumhuriyetimiz kurulalı henüz 95 yıl olmasına rağmen, ülkemizde 65 farklı hükümet görev almıştır. Diğer bir ifade ile Türkiye’de her 18 ayda bir hükümet yıkılmış ve yerine yenisi kurulmaya çalışılmıştır. Bu süreçte ülkemiz sayısız siyasî ve ekonomik kriz yaşamış, toplumsal çalkantılar geçirmiş, anarşi ve terör batağına sürüklenmiştir. Bu sorunları bir daha yaşamama umuduyla geliştirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Türkiye’nin köklü tarihî geçmişi, yönetim gelenekleri ve halkımızın beklentilerine uygun bir hükümet modelidir. Türkiye yeni sürece girmiş ve kendisine yeni bir siyasî model seçmiştir. Bugün burada çok değerli konuklarımız bu yeni modeli daha yakından tanımamız için yıllara yayılan bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşacaklardır” şeklinde konuştu.

Rıfat Fırat