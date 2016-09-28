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Refüjü aşıp başka bir araçla çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde bir otomobil refüjden karşı şeride geçerek, İzmit yönünde giden araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Refüjü aşıp başka bir araçla çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

28 Eylül 2016 23:53

Kaza, D-100 Karayolu Kocaeli geçişi Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddiaya göre, Sakarya istikametinde seyreden Berat Ş. (20) idaresindeki 41 NT 796 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjün üzerinden karşı şeride geçti. Bu sırada İzmit yönüne ilerlemekte olan İrfan Topal idaresindeki 18 AR 478 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç yola savrulurken, çarpışmaya rağmen duramayan otomobil yol kenarında park halinde olan 61 K 1844 plakalı TIR’ın dorsesine çarparak durabildi.

Ağır yaralı genç hastanede öldü
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 18 AR 478 plakalı aracın sürücüsü İrfan Topal ile 41 NT 796 plakalı aracın içerisindeki Berat Ş. ve Oğuzhan Olgun’u (20) hemen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırdı. 41 NT 796 plakalı aracın içerisinde bulunan Ünal Başyiğit (20) ve Muhammet Duran (20) isimli şahıslar ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oğuzhan Olgun ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yol 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı
Kazayı duyarak olay yerine gelen gençlerin yakınları sinir krizleri geçirirken, polis Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza alanında çalışma yaptı. Olay yerinde yaşamını yitiren gençlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalırken, araç trafiği alternatif yollardan sağlandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından D-100 karayolu tekrar trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Dinçer Akbir
 

Etiketler: kaza, Kocaeli


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