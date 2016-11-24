Doğrudan insan için yapılan yatırımların kuşkusuz en değerli yatırımlar olduğunu belirten Muhammed Soner, bu yatırımlarda da en önemli noktanın, yapılan yatırımların sağlıklı ve etkili olması olduğunu kaydetti. Soner, "Bu açıdan değerlendirildiğinde eğitim bir ülkenin geleceği açısından en kritik alanlardan biridir. Son yüzyıla bakıldığında, eğitim anlayışında gerek Türkiye’de gerekse dünyada önemli bir değişim gerçekleşmiştir. Bu değişim, eğitimin amacını insanlara 'bilgi depolamak' değil, 'bilginin işlevsel ve insanlara yararlı şekilde nasıl kullanılacağının öğretilmesi' şeklinde güncellemiştir. Bu önemli nokta psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanına duyulan ihtiyacın önemini belirgin şekilde açığa çıkarmıştır. Bilginin işlevsel ve insanlığa yararlı olması için bilgiyi kullanan insanın ruhsal sağlığı en önemli faktördür. Yoksa bilginin sadece işlevsel olması insanlık için yararlı olmayabilir. Bilginin işlevsel fakat insanlık aleyhine kullanılabileceğine, Hiroşima 140 bin insanın ölümüyle şahittir. Farklı birçok sayısız küçük-büyük örneklerini hayatın her alanında görmek mümkündür. Bu nedenle eğitim denildiğinde, sadece “nasıl daha yüksek not alırım” sorusuna cevap vermek anlaşılıyorsa, bu insanlık için hele ki bu pozitif bilgi çağında büyük bir cinayet olur. Türkiye eğitim açısından bu hassas noktaları dikkate almış ve politikalarına yansıtmaya çalışmıştır. Biz Psikolojik Danışman ve Rehberler, özellikle eğitim sektöründe öğretmen olarak görev yapan meslektaşlarımız bu sorumluluğun bilincindedir ve bu durum ülkemizin geleceği açısından sevindiricidir. Çünkü eğitim sektöründe ki bir rehber öğretmen arkadaşımız, iletişim içinde olduğu öğrencilerin akademik bilgi donanımlarının gelişmesiyle ilgilendiği kadar, bilişsel, duygusal ve davranışsal gelişimleriyle de yakından ilgilenir" dedi.

Türkiye’de eğitim alanında rehberlik hizmetlerinin gelişmesini alkışlamanın yanı sıra bu noktada daha fazla gelişimin nasıl olacağını da sürekli takip etmek durumunda olduklarını dile getiren Soner, gelişim sürekli dinamik olmayı gerekli kıldığını kaydetti. Soner, "Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak için önemli üç nokta görüyorum. Bunlar, rehber öğretmenin donanımı, öğrencilerin rehberlik hizmeti alması için gerekli kanalların açık olması ve rehberlik hizmetlerinin etkin ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli olanakların sağlanmasıdır. Türkiye’de rehber öğretmenlerinin donanımı açısından bakıldığında; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik için verilen dört yıllık lisans eğitiminin yeterli olup olmadığı psikolojik danışmanlar arasında en çok sorgulanan konulardandır. Bu çok güzel bir şey ve kendi yeterliliğimizi sorgulamamız bizi bu alanda daha fazla gelişmeye sevk ediyor. Öte yandan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye kalkan, alanla ilgisi bulunmayan kişilerin haberlerini duymak bizi üzüyor ve bu noktada daha sıkı denetim ve önlemler alınması gerekiyor. Nasıl ki bir tamirci olmak için vida sökmeyi biliyor olmak yetmez, eğitsel rehberlik alında da bir şeyler bilmenin rehber öğretmen olmak için yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle alan dışından, mesela felsefe ve sosyoloji gibi güzel bilim dallarından yetişen kişilerin bile rehberlik hizmeti için yeterli olmayacağını düşünüyorum. Bu konularda önümüzde ki süreçte, kıymetli Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz’ın da hassasiyetle duracağına inanıyorum. Rehberlik hizmetlerinin gelişmesi için elbette bir diğer önemli konu ise Psikolojik Danışman ve Rehber olan öğretmenlerimizin sayısının artmasıdır. Öyle ki bir okulda yüzlerce öğrenci ile tek bir rehber öğretmenin ilgilenmesi gerekebiliyor. Bu ihtiyaç zamanla giderildiğinde rehber öğretmen ve öğrenci irtibatı daha da kuvvetlenecektir, verim daha da artacaktır diye inanıyorum. Rehberlik hizmetlerinin yapılması için sağlanan olanaklar noktasında gayet iyi bir konumda ülkeye sahibiz. Ancak bu durum, daha da iyileştirilebilir noktaların olmadığı anlamına gelmiyor. Potansiyel olarak birçok dünya ülkesine göre güçlü olan Türkiye’nin bu olanakları sağlayacak potansiyeli zaten var. Rehberlik hizmetlerinin eğitim alanında ki öneminin fark edilmeye başladığı her geçen gün olanakların iyileşmesi açısından lehte sonuçları beraberinde getiriyor" diye konuştu.

"Rehberlik eğitimin ruhudur"

Rehberliğin eğitimin ruhu olduğunu belirten Psikolojik Danışman Muhammed Soner, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Tüm bu gelişmelere rağmen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Borsa İstanbul Gong Töreni'nde de dile getirdiği gibi eğitim alanında istenilen noktaya gelemeyişimiz, bir özeleştiriyi gerektiriyor. Ben bu noktada eğitimin ruhu olan rehberlik hizmetlerin daha verimli seviyeye çıkarılmasının önemli rolü olacağına inanıyorum. Bu noktada da öğrencilerin tüm yönleriyle sağlıklı gelişmesi için çalışan Psikolojik Danışman ve Rehber meslektaşlarıma önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Çünkü rehberlik hizmetlerinin verimsizliği, öğrencilerin yalnızca eğitsel anlamda zarar görmesine neden olmuyor. Ya da sadece mesleki rehberlikler de yeterli olmuyor, öğrenciye sunulan kişisel-sosyal rehberlik hizmetleri de bu nokta da hem ülkenin geleceği hem de insanlık için ciddi önem taşıyor".