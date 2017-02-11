Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov adliyeye sevk edildi

Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov adliyeye sevk edildi

Ortaköy'de bulunan eğlence merkezi Reina'ya terör saldırısı düzenleyen Abdulkadir Masharipov tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi.

Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov adliyeye sevk edildi

11 Şubat 2017 14:32
Reina saldırganıyla ilgili kritik gelişme - Tıkla İzle

Ortaköy’de 39 kişinin öldüğü gece kulübüne düzenlenen saldırının zanlısı Abdulkadir Masharipov, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Saldırganın sorgulanacağı Sulh Ceza Hakimliğinin bulunduğu bölüm bariyelerle kapatılırken, bariyerin içine terör polisi haricinde diğer polisler ve başka dosyalardan sevk edilen zanlılar alınmıyor.

25 GÜN SONRA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Reina saldırısının ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan Abdulkadir Masharipov, 25 gün sonra adliyeye sevk edildi.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen saldırgan önce soruşturma savcısı Gökalp Kökçü’ye çıkarıldı. Savcı Kökçü, saldırganı "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Şekilde Birden Fazla Kişiyi Öldürme, Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurmak" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Saldırganın sorgusunu yapacak olan İstanbul 11’inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin bulunduğu koridorun büyük bir bölümü bariyerlerle kapatıldı. Öte yandan saldırgan dışındaki diğer dosyalardan mahkemeye çıkarılacak olan zanlılar ve terör polisi dışındaki diğer polisler ile Jandarma personelleri bariyerin içine alınmıyor.

Basın mensupları da mahkemenin yaklaşık 30 metre ilerisindeki bariyerin dışında tutuluyor.

Başak Akbulut 

Reina katliamcısı anlattı: Oğlumla kaçacaktım... Reina katliamcısı anlattı: Oğlumla kaçacaktım...

Reina saldırganının saklandığı evde arama. (Reina saldırganı kimdir, nasıl yakalandı) Reina saldırganının saklandığı evde arama

Etiketler: Abdulkadir Masharipov, ortaköy saldırganı, Reina saldırganı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!