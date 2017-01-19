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Reina saldırganının Rakka’ya kaçış planı ortaya çıktı

Esenyurt’ta yakalanan terörist Abdulkadir Maşaripov'un, Rakka’ya kaçış planı ortaya çıkarken, teröristin kullandığı kaleşnikof marka silahın Konya’dan geldiği öğrenildi.

Reina saldırganının Rakkaya kaçış planı ortaya çıktı

19 Ocak 2017 19:38

Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ortaköy’deki gece kulübüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov ile Iraklı Ali Jameel Mohammed’in İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

Ege üzerinden Rakka’ya kaçış güzergahı
Terör ve istihbarat uzmanları tarafından yapılan sorgulamalarda teröristin Rakka’ya kaçış planı ortaya çıktı. Teröristin Esenyurt’ta kaldığı evi kiralayan terör örgütü DEAŞ üyesi Iraklı Ali Jameel Mohammed’in verdiği ifadeye göre, Abdulkadir Maşaripov'un Esenyurt’taki adresten önce Silivri’ye ardından da Çanakkale’ye geçeceği öğrenildi. Çanakkale’de bir gece kalacağı öğrenilen teröristin İzmir’e ardından Hatay’a, oradan da Rakka’ya kaçacağı ortaya çıktı.

Silahın Konya’dan geldiği belirlendi
Öte yandan Reina saldırısıyla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekiplerinin, teröristin kullandığı kaleşnikof marka silahın Konya’dan Zeytinburnu’na geldiğini tespit etti. Teröristin silahları Zeytinburnu’nda bir çanta içerisinde aldığı öğrenilirken, terörle Mücadele ekiplerinin silahı teröriste ulaştıran şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor. 

Tugay Saday


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