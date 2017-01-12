Kütahya Bölge Hakemi olduğu öğrenilen Süleyman Belli, sosyal medya hesabından yılbaşı gecesi İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısını destekleyen paylaşımlarda bulunmuştu. TFF, Süleyman Belli’ye 3 yıl hak mahrumiyeti ve hakemlik lisansının iptali cezası verdi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Süleyman Belli (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir."