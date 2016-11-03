Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 oranındaki hissesinin blok olarak satış yöntemi ile özelleştirilmesine izin verdiğini açıkladı. TP Petrol'ün özelleştirme ihalesini 490 milyon TL ile Zülfikarlar Holding A.Ş kazanmıştı.

2007 yılında faaliyetlerine başlayan TP Petrol Dağıtım A.Ş., 400'e yaklaşan bayi sayısı, stratejik lokasyonlarda bulunan 7 akaryakıt depolama tesisi, 2 LPG dolum tesisi, tecrübeli yönetim kadrosu ve yüzde 4,4'lük pazar payı ile Türkiye akaryakıt dağıtım piyasasının altıncı en büyük oyuncusu konumunda yer aldığı kaydedildi.