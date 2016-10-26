Diğer
Kategoriler

Rekor denemesi için Hollywood'dan geldi

Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği 300 bin domino taşı ile rekor denemesine katılacak ekibin arasında Hollywood projelerinde çalışan Lily Hevesh de yer alıyor.

Rekor denemesi için Hollywooddan geldi

26 Ekim 2016 14:03

Yıldırım Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 93’üncü yılı münasebetiyle Türkiye'nin en büyük domino koreografisi rekorunu kırmak için Almanya, Avusturya, ABD, Kanada, Hollanda ve İşviçre'den Yıldırım’a gelen ekipteki 18 yaşındaki Lily Hevesh'in hikayesi dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda büyükbabasının evinde bulduğu domino taşlarıyla başlayan yolculuğu Hollywood'a uzanan Hevesh, aynı zamanda dünyaca ünlü bir Youtuber haline geldi. Yıllar içinde profesyonelleşen ve bu alanda önemli bir isim haline gelen Hevesh, videolarını yayınladığı sosyal paylaşım sitesi sayesinde aralık ayında ABD'de vizyona girecek ve başrollerinde Will Smith, Keira Knightley ve Kate Winslet’in paylaştığı Collateral Beauty (Gizli Güzellik) filminin sanat ekibi kadrosunda yer aldı.

Yıldırım’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren 18 yaşındaki Hevesh, Türkiye Cumhuriyeti’nin 93. yılı kutlamalarının parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile birlikte domino taşı dizen Hevesh, rekor denemesinin başarılı olacağını ve Yıldırım’ın adının rekorla anılacağını ifade etti.

Edebali, koreograf ekibinde yer alan Lily Hevesh ile birlikte rekor denemesinin Yıldırım’ın adının dünyada duyurulacağını belirtti. Başkan Edebali bu seneki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Yıldırım’da farklı bir boyuta taşınacağını ifade ederek, “Cumhuriyet Bayramını kutlarken aynı zamanda, Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt’in, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu, İstanbul’un fethini de kutluyoruz. Bizler kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. İşte domino koreografimizde bu kadim medeniyetimizin izlerini yansıtarak rekor kıracağız” ifadelerini kullandı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!