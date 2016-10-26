Yıldırım Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 93’üncü yılı münasebetiyle Türkiye'nin en büyük domino koreografisi rekorunu kırmak için Almanya, Avusturya, ABD, Kanada, Hollanda ve İşviçre'den Yıldırım’a gelen ekipteki 18 yaşındaki Lily Hevesh'in hikayesi dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda büyükbabasının evinde bulduğu domino taşlarıyla başlayan yolculuğu Hollywood'a uzanan Hevesh, aynı zamanda dünyaca ünlü bir Youtuber haline geldi. Yıllar içinde profesyonelleşen ve bu alanda önemli bir isim haline gelen Hevesh, videolarını yayınladığı sosyal paylaşım sitesi sayesinde aralık ayında ABD'de vizyona girecek ve başrollerinde Will Smith, Keira Knightley ve Kate Winslet’in paylaştığı Collateral Beauty (Gizli Güzellik) filminin sanat ekibi kadrosunda yer aldı.

Yıldırım’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren 18 yaşındaki Hevesh, Türkiye Cumhuriyeti’nin 93. yılı kutlamalarının parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile birlikte domino taşı dizen Hevesh, rekor denemesinin başarılı olacağını ve Yıldırım’ın adının rekorla anılacağını ifade etti.

Edebali, koreograf ekibinde yer alan Lily Hevesh ile birlikte rekor denemesinin Yıldırım’ın adının dünyada duyurulacağını belirtti. Başkan Edebali bu seneki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Yıldırım’da farklı bir boyuta taşınacağını ifade ederek, “Cumhuriyet Bayramını kutlarken aynı zamanda, Anadolu’nun kapılarını açan 1071 Malazgirt’in, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu, İstanbul’un fethini de kutluyoruz. Bizler kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. İşte domino koreografimizde bu kadim medeniyetimizin izlerini yansıtarak rekor kıracağız” ifadelerini kullandı.