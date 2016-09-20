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Rektör Görgün'den GTÜ öğrencilerine yurt müjdesi

2016-2017 Akademik Yılı Oryantasyon Programı ile kapılarını öğrencilerine açan Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) ders başı yapıldı. Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün'den, öğrencilere yurt müjdesi verdi.

Rektör Görgünden GTÜ öğrencilerine yurt müjdesi

20 Eylül 2016 11:00

2016-2017 Akademik Yılı Oryantasyon Programı ile kapılarını öğrencilerine açan Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) ders başı yapıldı. GTÜ Prof. Dr. Ahmet Ayhan Kapalı Spor Salonu’nda ilk gün yapılan programda öğrenciler çeşitli konularda bilgilendirildi. Programa, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, GTÜ Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Abdurrahman Güngör, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, ilk dersi Rektör Görgün’den aldı. Görgün, GTÜ öğrencilerine, “Ülkenize, üniversitenize ve geleceğinize olan inancınızı ve kendinize olan güveninizi asla kaybetmeyin” dedi.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, 2009’dan bu yana URAP tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralamasında GTÜ' nün, her sene olduğu gibi yükselişini sürdürerek bu sene ilk 5’te yer aldığını belirtti. Görgün, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ise üniversitenin bu sene 11. sıradan 7. sıraya yükselerek büyük bir başarıya daha imza attığını hatırlattı. Bilişim Vadisi'nin yüzde 27 oranında ortağı olan GTÜ'nün buradaki istihdama büyük oranda katkı sağlayacağını ifade eden Rektör Görgün, ABD’de Silikon Vadisi’nde bir kuluçka merkezi açacaklarını sözlerine ekledi. Sosyal kampüsü destekleyen bir üniversite olarak, üniversitenin kültür merkezine kavuşacağının müjdesini veren Görgün, kampüs içinde yurt yapımının da yakında başlayacağını söyledi.

“Her zaman yanınızdayız”
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Üniversiteli olmanın ayrıcalıklarından yararlanarak, sizlere sunulan eğitim-öğretim fırsatlarını verimli bir şekilde değerlendirmeli ve bilgi toplumuna geçiş sürecinde sizler de sorumluluk bilinci içerisinde kendi yol haritanızı çizmelisiniz. Üniversiteniz her zaman sizin yanınızda ve size destek olacaktır. Bir Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi olarak; ülkenize, üniversitenize ve geleceğinize olan inancınızı ve kendinize olan güveninizi asla kaybetmeyin. Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğrenim görüyor olmanın gücünü, ayrıcalığını ve mutluluğunu kalbinizden eksik etmeyin".

Görgün’ün ardından öğrenci işleri bilgi sistemi, kayıtlanma, ders seçimi, not sistemi konularında Öğrenci İşleri Daire Başkanı Şermin Keleşoğlu, yurtdışı eğitimler hakkında Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. Işıl Kurnaz, üniversitenin sosyal imkânları hakkında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Hamit Yıldırım, Öğrenci kulüpleri hakkında Öğrenci Kulüpleri Sorumlusu Yılmaz Sülek, hazırlık sınıfı hakkında Yabancı Diller Bölümü Lisans Koordinatörü Okutman Oğuzhan Bozoğlu ve son olarakta üniversitenin spor etkinlikleri ile ilgili Murat Çetinkaya bilgilendirmelerde bulundu. Öğrenciler, program sayesinde kafalarındaki sorularına yanıtlar bulma imkanına kavuştu. 

Etiketler: Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün


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