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Renan Diniz ve Hayrullah antrenmana katılmadı

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Adanaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Renan Diniz ve Hayrullah antrenmana katılmadı

25 Ekim 2016 12:48

Turuncu-beyazlı ekip Osman Yereşen Tesisleri’nde, Teknik Direktör Krunoslav Jurcic yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular dar alanda pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman dayanıklılık koşusu ile tamamlandı.

Renan Diniz ve Hayrullah dizlerinde ağrı hissetmeleri nedeniyle antrenmana katılmazken, Barış Memiş salonda kuvvet çalışması yaptı. Goran Karasic ise antrenman esnasında belinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.

Turuncu-beyazlılar bugün akşam 18.00'de yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla noktalayacak. 

Etiketler: adanaspor, galatasaray


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