Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre; Başbakanlık Müşaviri Abdülkadir Çolak, başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. Açık bulunan Başbakanlık Müşavirliği kadrosuna ise Burak Demiralp atandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Özlem Yemişçi atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Sinan Aydın, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Yağmur Ahmet Güldere, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığına Havva Yonca Gündüz Özçeri, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığına da Serhan Ali Yiğit atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdülsettar Yarar’ın ataması gerçekleştirildi. Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Tekkanat ve Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Korkmaz ise başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının açık bulunan Fırat Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne Havva Eksilmez, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hasan Eken, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol getirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Şevket Tekin ve Bakanlık Müşaviri İbrahim İlbeği ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çavuşoğlu ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin, başka görevlere atanmak üzere görevlerinden alındı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığında açık bulunan 1’inci Bölge Müdürlüğüne Osman Demirel, Devlet Su İşleri 7’nci Bölge Müdürlüğüne Ahmet Kanık, Devlet Su İşleri 22’nci Bölge Müdürlüğüne Mahmut Berber atandı. Aynı bakanlık bünyesindeki 10’uncu Bölge Müdürü Oğuz Bayazit ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13’üncü Bölge Müdürü Muhammet Ali Altun, başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Müşavirliğine, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Mehmet Mehdi Gönülalçak, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne ise Bakanlık Müşaviri Hızırreis Deniz atandı.