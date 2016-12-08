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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bugün zam geliyor

Bazı ülkelerden ithal edilen çeşitli halı ve yer kaplamaları, battaniye, mefruşat eşyası, çadır ve yapma çiçeklere yüzde 20 ilave gümrük vergisi uygulanacağı açıklandı.

Resmi Gazetede yayımlandı! Bugün zam geliyor

08 Aralık 2016 10:52

Bazı ülkelerden ithal edilen çeşitli ürünlere yüzde 20 ilave gümrük vergisi uygulanacağı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 'İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı' adındaki karar sonucuna göre, çeşitli halı ve yer kaplamaları, battaniye, perde, yatak örtüleri, mefruşat eşyası, ambalaj için torba ve çuval, tenteler, çadırlar, yelkenler, şişme yataklar, temizlik bezleri, şemsiyeler (iç içe girebilen milleri olanlar), bastonlar ve yapma çiçeklerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak.

AB üyesi, EFTA üyesi ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Güney Kore, Morityus, Malezya dışındaki ülke ve bölgelerden ithal edilecek söz konusu ürünler için ilave gümrük vergisi yüzde 20 olarak uygulanacak.
 


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